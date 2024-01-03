Birleşik Krallık'tan (BM) elektrik hamlesi: elektronik atıklar için şok eden kapsamlı bir plan hazırladı!

Birleşik Krallık yönetiminin bu hamlesi, çoğu 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe giren onarım hakkı yasasını geçmesinin ardından geldi; ancak üreticilere yedek parça ve benzeri ürünleri sunmaları için iki yıllık bir ödemesiz süre tanındı. Ne yazık ki kurallar tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar yerine çoğunlukla beyaz eşyaları hedef alıyor.

Kanun AB mevzuatını yansıtıyordu; Avrupa Komisyonu, geçen yılın başlarında onarılması gereken cihazlar listesine akıllı telefonları ve tabletleri de ekledi.

Amerika bazı aletlerin onarılabilir olmasını sağlamak için adımlar attı, ancak endüstrinin bazı unsurları vatandaşların yedek parça satın almak yerine kendi kitlerini tamir etmelerine izin verme fikrine karşı çıktıkça ilerleme biraz çalkantılı seyretti.

Birleşik Krallık’ta ise en son planlar tamamen eski elektrikli eşyaların nasıl atılacağıyla ilgili. Yetkililer, “Birleşik Krallık’ta her yıl 500 ton Noel ışığı atılıyor.” diye ekledi.

Ele alınan sorun, bir ışığı arızalı olan kabloyla ne yapılacağı. Teklif, bunları öfkeyle çöp sahasına atılacak bir çöp kutusuna atmak yerine, Birleşik Krallık çapında atık elektrikli eşyaların doğrudan evlerden toplanması ve böylece insanların en yakın belediye tesisine gitmekten kaçınması yönünde. Bu hizmet vergi mükellefleri yerine donanım üreticileri tarafından finanse edilecek.

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Hükümet ayrıca büyük perakendecilerde, kırılan eşyaların yenisini almaya gerek kalmadan bırakılabileceği toplama noktaları önerdi ve yeni bir ürün teslim edildiğinde geri dönüşüm için büyük, eski elektrikli eşyaların toplanmasını zorunlu hale getirdi.

Ancak herhangi bir şeyin gerçekleşmesi için biraz zaman geçmesi gerekecek. Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı’nın sanayi ile bir araya gelerek ne yapılması gerektiği üzerine düşüneceği on haftalık bir istişare süreci devam ediyor.

İstatistikler endişe verici olsa da, teknoloji meraklıları için daha da endişe verici olan şey kasaların işe yaramaz hale gelmesi.

Birleşik Krallık Geri Dönüşüm Bakanı Robbie Moore şunları söyledi: “Hepimizin bir yerlerde, ne yapacağımızı bilmediğimiz eski teknolojilerle dolu bir çekmecesi var ve önerimiz; bu aletlerin, yerel yönlendiricilere gitmenize gerek kalmadan kolayca imha edilmesini sağlayacak.“