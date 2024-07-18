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Dünya Birleşik Krallık’ta gündem Ukrayna: Herkes ondan bahsediyor! Rus saldırıları tehlikeli hale getiriyor
Dünya

Birleşik Krallık’ta gündem Ukrayna: Herkes ondan bahsediyor! Rus saldırıları tehlikeli hale getiriyor

Yeniakit Publisher
2024-07-18 19:35:00 - 2024-07-18 20:07:36
Birleşik Krallık’ta gündem Ukrayna: Herkes ondan bahsediyor! Rus saldırıları tehlikeli hale getiriyor

Birleşik Krallık’ta gerçekleşecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu 4. Zirvesi, Rus saldırıları altındaki Ukrayna’yı ana gündem maddesi olarak ele alacak.

Ukrayna konusunun da ele alınacağı, göç, güvenlik ve enerji iş birliğinin konuşulacağı Avrupa Siyasi Topluluğu 4. Zirvesi, 18 Temmuz 2024 tarihinde Birleşik Krallık’taki eski Başbakan Winston Churchill'in doğduğu Blenheim Sarayı’nda gerçekleşecek.

Zirveye katılması beklenen yaklaşık 45 Avrupa ülkesine ek olarak NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyinin de zirveye katılım sağlayacağı açıklandı. Öte yandan zirve kapsamında Birleşik Krallık Kralı III. Charles’ın davetliler onuruna resepsiyon düzenleyeceği de bildirildi.

Zirvede gerçekleştirilecek görüşmelerin ana gündem maddelerinden biri de Ukrayna olacak ve yapılacak yardımların kış öncesinde artırılması konusu ele alınacak.

AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU

Avrupa Siyasi Topluluğu, ortak sorunlara ve endişelere verilecek yanıtları koordine etmek amacıyla 47 Avrupa ülkesinin bir araya gelerek oluşturduğu bir topluluktur. Topluluk şimdiye kadar 3 kez toplandı. İlk zirve 2022 yılının ekim ayında Çekya’da, ikinci zirve 2023 yılının haziran ayında Moldova’da, üçüncü zirve de aynı yıl ekim ayında İspanya’da gerçekleştirildi.

KRALİYET AİLESİNE AİT OLMAYAN TEK SARAY: BLENHEIM SARAYI
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Blenheim Sarayı, Birleşik Krallık'ta Kraliyet ailesine ait olmayan fakat “saray” olarak tanımlanan tek yapı olma özelliği taşıyor.

Sarayın adı, İngilizlerin de içerisinde bulunduğu ittifak ile Fransızlara karşı Almanya Bleinheim’da kazanılan zaferden geliyor. Kraliçe Anne, sarayın bulunduğu parkı, yaşanılan zaferde orduları komuta eden Marlborough Dükü John Churchill’e hediye ediyor. Park ve içerisindekiler, hediye edildiği tarihten beri Marlborough Düklerinin şahsi malı olarak kullanılıyor. Sarayın ise 1705-1722 yılları arasında inşa edildiği biliniyor.

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