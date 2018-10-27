Birleşik Krallık gözünü Türkiye'ye dikti

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Janvrin, "Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ticari ilişkiler konusunda uzun dönemli bir ilişki olacağını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından hazırlanan ticari rakam hedefleri tutturuldu. 2017 yılının başında 20 milyar dolarlık ticarete ulaşılmıştı. Şu anda bu rakam 23 milyar dolara yükseldi." diye konuştu.

Bunun Birleşik Krallık için önemli bir ticari ilişki olduğunu ifade eden Janvrin, Birleşik Krallık şirketlerinin Türkiye pazarına uzun vadede yoğun bir ilgisi olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin birçok alanında uzman kişinin bulunduğu genç ve büyük bir ülke olduğunu söyleyen Janvrin, "Birlikte çalışabileceğimiz büyük alanlar var. Türkiye'de uzun zamandan beri faaliyet gösteren birçok büyük Birleşik Krallık şirketi bulunuyor. Büyük şirketlerin Türkiye'de yatırım yapması için hem onlarla görüşüyoruz hem de Türkiye'de organizasyonlarla birlikte konferanslar düzenliyoruz. İki ülke bazı yöntemlerle çalışabilirler. Türkiye ve Birleşik Krallık şirketlerinin birlikte çalışabileceği alanlardan biri, üçüncü ülkelerde iş birliği yapmak. Bu tarz iş birlikleri büyük potansiyeller barındırıyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin inşaat ve altyapı sektörlerinde kuvvetli yönler var"

Javnrin, Birleşik Krallık İhracat Finansman Ajansı'nın (UKEF) bu anlamda üçüncü ülkelerdeki iş birliklerini teşvik etme konusunda çok önemli bir kuruluş olduğunu vurguladı. Great Britsh Business Club'ın da bu piyasada olan ve bu piyasaya gelmeyi düşünen Birleşik Krallık'taki firmaları bir araya getirmede yararlı olabileceğini aktaran Janvrin, bu network olanaklarını teşvik etmenin şu ana kadar iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde elde edilen başarılara bakıldığında büyük bir katalizör görevi gördüğünü dile getirdi.

Janvrin, "Türkiye'nin inşaat, altyapı, sektörlerinde müthiş kuvvetli yönleri var. Bizim de tasarımda, proje yönetiminde, sigortacılıkta, finansta uzmanlığımız söz konusu. Bunlar birbirimizi tamamlayacabileceğimiz alanlar." dedi.

Birleşik Krallık olarak birlikte çalışabilecekleri yeni pazarları gözden geçirme konusunda çok istekli olduklarını söyleyen Janvrin, UKEF'in sağladığı olanakları kullanmanın, Birleşik Krallık'ın Afrika gibi bazı pazarlardaki bilgilerini aktarmanın iki ülkenin yeni pazarlarda çalışabileceği yeni projelere daha fazla değer katacağını belirtti.

'Bu bir gerçek başarı hikayesi'

Janvrin, "Birlikte yapılabilecek bu tarz çalışmalar bana Birleşik Krallık-Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde büyük iş birlikleri ve gerçek bir gelecek sağlanabilecek bir alan olabilecek gibi gözüküyor." dedi.

Türkiye ile ilişkilerinde Türkiye'nin know-how'daki gücünün, Türkiye pazarının sahip olduğu değerin kaçınılmaz bir şekilde Birleşik Krallık için gerçek bir ilgi teşkil ettiğini ifade eden Janvrin, "Türkiye'nin ikinci ihracat pazarıyız ve bu bir gerçek bir başarı hikayesi. İki ülke arasındaki ticari ilişkiler hızlı bir şekilde gelişiyor ve biz bunu daha fazla geliştirmeliyiz. Şu anda bu hikayeye dahil olmak benim için çok heyecan verici. Burada büyük bir potansiyel var ve bu da heyecan verici." şeklinde değerlendirmede bulundu.