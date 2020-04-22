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Birleşik Arap Emirlikleri’nden Bolu’ya getirilen 353 kişi yurda yerleştirildi

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye getirilen 353 Türk vatandaşı, Bolu’da 14 gün boyunca karantinada kalacakları öğrenci yurduna yerleştirildi.

2020-04-22 23:11:35 -
Birleşik Arap Emirlikleri’nden Bolu’ya getirilen 353 kişi yurda yerleştirildi

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye getirilen 353 Türk vatandaşı, Bolu’da 14 gün boyunca karantinada kalacakları öğrenci yurduna yerleştirildi.


Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan 353 Türk vatandaşı, akşam saatlerinde uçakla İstanbul Yeni Havaalanı’na getirildi. Havaalanında ilk sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, otobüslerle karantina altında kalacakları Bolu’daki öğrenci yurduna gönderildi.


Polis eskortu eşliğinden Bolu’ya gelen 353 kişi, 14 gün boyunca karantina altında kalacakları Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Hayrettin Tokadi Yurdu’na yerleştirildi.

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