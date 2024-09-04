Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Kuveyt'ten 8 iş birliği imzası! İki ülke yaptık diyerek açıkladı! Bir araya geldiler

Al Nahyan ile Yahya, toplantı öncesinde iki ülkenin ortak çıkarlarını ilgilendiren tüm konularda görüş alışverişinde bulundu. Kuveyt'in tüm alanlarda BAE'nin stratejik ortağı olduğuna dikkati çeken Al Nahyan, Basra Körfezi'ndeki tartışmalı Durra Gaz Sahası'nın mülkiyetinin sadece Kuveyt ve Suudi Arabistan'a ait olduğunu savundu. İki isim, savunma sanayi başta olmak üzere altyapı, spor, iletişim ve satın alma gibi alanlarda 8 mutabakat zaptı ve yürütme programının imza törenine katıldı.

Araş/Durra gerginliği

Basra Körfezi'nde yer alan ve 1967'de keşfedilen Araş/Durra Gaz Sahası, yıllardır İran ile Kuveyt arasında soruna neden oluyor. Gaz sahasının İran tarafında yer alan kısmına 'Araş' adı verilirken, Kuveyt tarafı 'Durra' olarak biliniyor. Suudi Arabistan ve Kuveyt, Mart 2022'de Durra Gaz Sahası'nı geliştirmek için anlaşma imzalamıştı. İran ise söz konusu anlaşmanın yasa dışı olduğunu savunarak bölgede sondaj çalışmalarına başlayacağını duyurmuştu.

Kuveyt, 3 Temmuz 2023'te bölgede deniz sınırının belirlenmesi için İran'ı müzakereye çağırmış, Tahran yönetimi ise konuya ilişkin açıklamada bulunmamıştı. Dönemin Kuveyt Petrol Bakanı Saad el-Barak, 27 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, "Kuveyt, İran ile sınırın çizilmesini beklemeden Durra Gaz Sahası'nda arama ve üretim faaliyetlerine başlayacak" ifadesini kullanmıştı.