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Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri ajanı mı? Yeni gelişme

Sakarya'da Birleşik Arap Emirlikleri ajanı olduğu iddiasıyla yakalanan sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 15:20:00 -
Birleşik Arap Emirlikleri ajanı mı? Yeni gelişme

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı öne sürülen Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal hakkında "siyasal veya askeri casusluk" ve "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından hazırlanan iddianame kabul edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 159 sayfalık iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, sanık Al Astal hakkında, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan müebbet ve "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Tutukluluk hali devam eden sanığın yargılanmasına 17 Haziran'da başlanacak.

Olay

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, BAE adına istihbarat çalışması yaptığı belirlenen Ürdün vatandaşı Al Astal, Sakarya'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanmış ve 21 Ekim 2020'de tutuklanmıştı.

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