Birkaç püf noktasıyla yıl boyu sizinle: Çok az yağ içeriğine sahip cennet hurması kurusu nasıl yapılır? Nasıl kurutulur, yenir?

Altını Cennet hurmasını kurutmanın en pratik yolu bir ipten geçiyor desek yeri. Kan yağının yükselmesi beklenirken hurma ile beslenen gruptakilerin kan yağları beklenilenin çok altına indiği gözlenmiştir. Zira uygun koşulları sağladığınızda o, kendi kendine nefis bir şekilde kuruyabiliyor. Bunun için yapmanız gerekenler ise şöyle:

Cennet hurmalarını geçirip asabileceğiniz sağlam bir ip temin edin.

Cennet hurmalarını güzelce yıkayıp kurulayın ve kabuklarını güzelce kesin.

Kabuklarını çok ince bir şekilde keserken saplarını asla koparmayın. Sapları bize lazım olacak.

Hemen ardından cennet hurmalarını saplarından sağlam bir ipe geçirin.

Eğer aromatik bir tat istiyorsanız bu aşamada bir tencereye su, tarçın ve şekeri alıp kaynatın. Kaynayan karışımın içine cennet hurmalarını 10 saniye kadar batırıp hızlıca çıkarın.

İpe geçirdiğiniz cennet hurmalarını güneş gören, rüzgarlı, kuru ve nemin çok olmadığı bir ortama asarak kurumaya bırakın. Cennet hurmalarını tüm bu kuruma sürecinde yağmurdan korumanız gerektiğini ise asla unutmayın.

Ara ara küflenme, böceklenme gibi bir durumun olup olmadığını kontrol ederek yaklaşık 1 ay bu şekilde kurutun. 1 ay sonra, renkleri koyulaşan ve kuruyan cennet hurmalarınızı toplayabilirsiniz.

Kurutulmuş cennet hurması fırında nasıl yapılır?

Eğer yağmurlu, nemli havanın bulunduğu bir yerde yaşıyorsanız yukarıdaki doğal kurutma yöntemi yerine fırında kurutmayı tercih edebilirsiniz. Diğer yönteme göre çok daha kısa sürede hazır olacak bu yöntemi uygularken dikkat etmeniz gerekenler ise şöyle:

Bu yöntemle cennet hurmalarını ister bütün isterseniz de dilimli olarak kurutabilirsiniz. Eğer bütün halde kurutacaksanız yine ilk adım olarak kabuklarını incecik soyun. Eğer dilimli şekilde kurutmak istiyorsanız cennet hurmalarını ince ince dilimleyin.

Ardından meyveleri fırın tepsilerine aralıklı olarak dizin.

Fırınınızı en düşük sıcaklığa, fanlı programda ayarlayın ve tepsileri yerleştirin.

Bu şekilde yaklaşık 10-12 saat boyunca kurumaya bırakın.

Kurutma işlemini kontrollü bir şekilde yapmayı unutmayın ve ara ara tepsiyi çıkarıp meyveleri ters-yüz edin.

Eğer meyveleri-sebzeleri kurutmak için kullanılan özel kurutma fırınlarınız varsa bu işlem için de kesinlikle o fırınları tercih edin ve kullanma talimatlarına uygun olarak kurutma işlemini tamamlayın.

Cennet hurması kurusu nasıl saklanır?

Mis gibi cennet hurması kurularını hazırladık, sıra geldi onları doğru şekilde muhafaza etmeye, tüm yıl boyunca bozulmadan saklamaya. Cennet hurması kurusu da diğer tüm kurutulmuş doğal meyveler gibi nem olmayan, olabildiğince kuru, serin ve doğrudan güneş ışığı almayan alanlarda saklanmalı. Bunun için dilerseniz koyu renkli cam kavanozları ya da pamuklu sebze-meyve keselerini tercih edebilirsiniz. Havalar ısınmaya başladıktan sonra evinizde serin bir yer kalmıyorsa bu aşamada cennet hurması kurularını buzdolabına koyabilir, tüketmek istediğinizde buzdolabından çıkarıp bir süre oda sıcaklığında beklettikten sonra tüketebilirsiniz.

Cennet hurması kurusunun faydaları nelerdir?

Cennet hurması kurusu sadece lezzetiyle değil faydalarıyla da mutlaka tüketilmesi gerekenlerden aslında. Tüm kış boyunca elinizden eksik etmek istemeyeceğiniz cennet hurması kurusunun en bilinen faydaları şöyle:

İçeriğinde yüksek oranda besin lifi, potasyum, kalsiyum ve demir gibi yararlı maddeler bulunuyor. Bu maddeler sayesinde vücudu birçok hastalıktan koruyabiliyor.

Antioksidan özellikleri yüksek olduğundan bağışıklık sistemini güçlendirici bir etki oluşturuyor.

Özellikle grip, nezle gibi kış hastalığı olarak anılan hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor.

Toz haline getirilip bal ile tüketildiğinde boğaz ağrısı ve öksürüğe iyi geldiği söyleniyor.

Sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına yardımcı oluyor.

Hem uzun süre tok tuttuğu hem de metabolizmayı hızlandırdığı için zayıflamak isteyenlere de destek oluyor.

Düzenli olarak tüketildiğinde cilt ve saç sağlığına da iyi geliyor. Saç köklerini güçlendirdiği, saçların gürleşmesini sağladığı, cildin ise daha ışıl ışıl bir hale gelmesine yardımcı olduğu söyleniyor.

Kansızlık sorunu yaşayanlara da destek olan cennet hurması kurusu, bu özelliği sayesinde kışları çok üşüyen insanların da soğuktan daha az etkilenmesini sağlıyor.

Son olarak, cennet hurması kurusunun ishal sorunu yaşayanlara da iyi geldiği söyleniyor, aklınızda bulunsun.

Cennet hurması kurusunun zararları, yan etkileri nelerdir?

Cennet hurması kurusunu nasıl yapacağınızdan ve onun nefis faydalarından söz ettik ama siz bu özelliklerini de mutlaka bilmeli, cennet hurmasının olası yan etkilerini de öğrendikten sonra tüketip tüketmeyeceğinize karar vermelisiniz:

Öncelikle cennet hurması kurusu yüksek oranda şeker içerdiğinden şeker hastalarının tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekiyor.

Aynı şekilde reflü, ülser gibi sindirim sorunları yaşayanlar başta olmak üzere, ciddi ve kronik bir rahatsızlığı olan herkesin, düzenli ilaç kullananların, uygulaması gereken özel bir perhiz olanların doktorlarına danışmadan tüketmemesi tavsiye ediliyor. (Alerjik bir bünyeye sahip olanların da doktorlarının onayını almadan hareket etmesi doğru değil tabii, bizden hatırlatması.)

Vücut üzerinde büyük etkileri bulunduğundan asla tüketirken aşırıya kaçmamak gerekiyor. Aşırı miktarda tüketilmesi durumunda kabızlık, mide bulantısı gibi yan etkiler görülebiliyor.

Yine aşırı miktarda tüketilmesi durumunda şişkinlik ve gaz problemlerine sebep olabiliyor, aklınızda bulunsun.

Hurma kurutmanın püf Noktaları

Kabukları soyulan meyveler saplarından birbirleri ile temas etmeyecek bir şekilde iplere asılır. Asılan hurma iplerinin gergin olması gerekmektedir. Bol güneş alan temiz bir alana asılan yaklaşık 1 ay kurumaya bırakılır. Asılan hurmaların yağmurlu havalardan korunması önem taşımaktadır.

Kısa soru ve cevaplar...

KURU CENNET HURMASI NASIL TÜKETİLİR?

Kurutulmuş her besin gibi tüketilen kuru cennet hurması aynı zamanda mutfaklarda ekmek ve pasta yapımında da kullanılabilir. Kaynatılıp çayı da tüketilebilen kuru cennet hurması özellikle kilosuna dikkat edenler için ara öğün olarak yoğurtla beraber tüketilebilir.

Cennet hurması kaç günde kurur?

Güneşte asılarak kurumaya bırakılan hurmalar, ortalama 25-30 günde kurur. Ancak sıcaklık çok düşükse ve kurutma işlemi kapalı bir alanda yapılıyorsa, bu süre 2-3 ayı bulabilir.

Cennet hurması kurusu Nasıl Saklanır?

Cennet hurması kurusu da diğer tüm kurutulmuş doğal meyveler gibi nem olmayan, olabildiğince kuru, serin ve doğrudan güneş ışığı almayan alanlarda saklanmalı. Bunun için dilerseniz koyu renkli cam kavanozları ya da pamuklu sebze-meyve keselerini tercih edebilirsiniz.

Evde hurma nasıl KURUTULUR?

Öncelikli olarak meyvelerin kabukları soyulur. Kabukları soyulan meyveler saplarından birbirleri ile temas etmeyecek bir şekilde iplere asılır. Asılan hurma iplerinin gergin olması gerekmektedir. Bol güneş alan temiz bir alana asılan yaklaşık 1 ay kurumaya bırakılır.