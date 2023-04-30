Birkaç ay içinde değişen HDP sözleri! İşte Mansur Yavaş'ın tescilli iki yüzlülüğü

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 14 Mayıs sürecine girmeden önce HDP'yi PKK ile işbirliği sebebi ile eleştirirken sert ifadeler kullanmıştı.

Aynı Mansur Yavaş aradan geçen birkaç aydan sonra ise bu sefer HDP'yi meşrulaştırmaya çalıştı.

İki yüzlüsünüz!

Habertürk canlı yayınında henüz seçim tarihi belli değilken, "Terörle alakalarını kesmedikleri müddetçe bizden açık durun diye açıkça söyledik. Fatih bey bizlerin geldiği köken belli. Biz PKK'ya yakın duranlarla işbirliği yapacak insanlar mıyız?" diyen CHP'li Yavaş, 14 Mayıs seçim tarihine ilişkin TV 100'deki değerlendirmesinde ise şöyle kıvırdı:

Belki HDP de Meclis'te derdini anlatmak istiyor. Bu şekilde düşüyorsa meşrudur.