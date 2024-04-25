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Yaşam Birini görmek zorken sürü olarak fotokapana yakalandılar
Yaşam

Birini görmek zorken sürü olarak fotokapana yakalandılar

Yeniakit Publisher
2024-04-25 10:07:00 -

Evcilleştirilmesi ve avlanması yasak olan dağ keçileri fotokapanla görüntülendi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan, avlanılması ve evcilleştirilmesi yasak olan yaban keçileri, bugünlerde yiyecek bulmak için Erzincan - Tunceli arasındaki Munzur Dağının otlaklarını mekan tuttu. Gündüz saatlerinde sürüler halinde indikleri alanda otlanan yaban keçileri, beslendikten sonra yüksek kesimlerdeki yaşam alanlarına dönüyor.

Erzincan’da fotoğraf sanatçıları ve belgesel tutkunlarının hayranlıkla izledikleri yaban keçisi sürüsü İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından fotokapanla görüntülendi.

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