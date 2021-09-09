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Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de
Gündem Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de
Gündem

Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığı tarafından İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman'ın mülki idare amirliğinden birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 07:33:00 -
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de

Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Söz konusu karar ile İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Karaman, 30 Kasım 2019 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

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