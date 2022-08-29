'Birinci partiyiz' diyen Kılıçdaroğlu'na canlı yayında anketli cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, A Haber'de katıldığı canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı. Şen ayrıca 'Şu anda Türkiye'de birinci partiyiz' iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hem cevap verdi hem de tepki gösterdi.

AK Parti'nin oy oranı

AK Parti'nin oy oranının iki partinin toplamından fazla olduğunu belirten Şen, ''Her ay birkaç tane yaptırıyoruz. AK Parti birinci parti olma vasfını sürdürüyor. İki partinin toplamından fazla bir oy oranı var. Bu sıralar 36-38 aralığındayız. Bir ara düşmüştük 34'e kadar. Tekrar yükseldik '' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na anket tepkisi

Kılıçdaroğlu'nun anket çıkışına tepki gösteren Şen, ''Kılıçdaroğlu'ndan duyduk ki, CHP birinci parti. İnsanın dili varmıyor. Koskoca bir genel başkan cumhurbaşkanı adayı olmaya çalışıyor. 'Sayın Kılıçdaroğlu yalan söylüyorsunuz' demeye dilim varmıyor. Söylenen gerçek değil. Siyasetçiye bu yakışmaz. Siyasetçi örnek olmak zorunda. Siyaset yalanla bir arada olmamalı. Siyaset hakikate hizmet etmelidir. Bilmiyorlar mı AK Parti'nin üye sayısı onların aldıkları oy oranından fazla. Bunu bilmiyorlar mı? Bunu biliyorlar. '' açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, son anket sonuçlarına göre Türkiye'de birinci parti olduklarını iddia etmişti.