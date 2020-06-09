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Aktüel

Birinci kattan düşen yaşlı adam yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de tadilat yaparken 1.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:45:03 -
Birinci kattan düşen yaşlı adam yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de tadilat yaparken 1. kattan düşen yaşlı adam yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Seçil Sokak’ta meydana geldi. Yeni aldığı dairenin penceresini onaran Turgut E., bir anda dengesi kaybedince 1. kattan aşağı düştü. Acılar içerisinde kalan talihsiz adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

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