“Birinci Dericilik Kongresi” İstanbul'da başlıyor!
“Birinci Dergicilik Kongresi” 20 Aralık 2022 Salıgünü saat 10.00’da İstanbul Sultanahmet’te bulunan CB İletişim Başkanlığı İstanbul Ofisinde başlıyor.
DERGİBİR (Dünya Dergiler Birliği), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “Birinci Dergicilik Kongresi” 20 Aralık 2022 Salıgünü saat 10.00’da İstanbul Sultanahmet’te bulunan CB İletişim Başkanlığı İstanbul Ofisinde başlıyor.
İki oturum halinde gerçekleşecek kongrede, dergiciliğe dair mevcut yaklaşımları ve gelecek perspektiflerini ölçmek üzere, Türkiye’de süreli yayınlar alanında ilk defa yapılan araştırma sonuçları paylaşılacak ve dergicilik alanındaki yeni gelişmeler ve sorunları tartışılacak.
Yazarlar, akademisyenler ve dergicilerin katılımıyla dergicilik, dergiciliğin sorunları, dijital yayıncılık, çocuk ve gençlik dergiciliği masaya yatırılacak.
Saat 17’ye kadar devam edecek kongrenin program akışı aşağıdaki gibidir.
Program Akışı
10.00 Açılış
10.00-10.15 Açılış Konuşması
10.15-10.35 Dergicilik Araştırması Sonuçları Sunumu
10.35-11.00 Açılış Konferansı
11.00-12.00 Protokol Konuşmaları
12.00 – 12.15 Çay-Kahve Arası
12.15- 13.45 Birinci Oturum:
Dijital Dönüşüm ve Dergilerin Geleceği
14.30- 16.10 İkinci Oturum:
Çocuk, Öğrenci ve Genç Dergiciliği
16.10-16.40 Sonuç Bildirisinin Okunması ve Kapanış
16.10- Sonuç Bildirisi
16.40- Kapanış ve Değerlendirme Konuşması