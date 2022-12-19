“Birinci Dericilik Kongresi” İstanbul'da başlıyor!

DERGİBİR (Dünya Dergiler Birliği), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “Birinci Dergicilik Kongresi” 20 Aralık 2022 Salıgünü saat 10.00’da İstanbul Sultanahmet’te bulunan CB İletişim Başkanlığı İstanbul Ofisinde başlıyor.

İki oturum halinde gerçekleşecek kongrede, dergiciliğe dair mevcut yaklaşımları ve gelecek perspektiflerini ölçmek üzere, Türkiye’de süreli yayınlar alanında ilk defa yapılan araştırma sonuçları paylaşılacak ve dergicilik alanındaki yeni gelişmeler ve sorunları tartışılacak.

Yazarlar, akademisyenler ve dergicilerin katılımıyla dergicilik, dergiciliğin sorunları, dijital yayıncılık, çocuk ve gençlik dergiciliği masaya yatırılacak.

Saat 17’ye kadar devam edecek kongrenin program akışı aşağıdaki gibidir.

Program Akışı

10.00 Açılış

10.00-10.15 Açılış Konuşması

10.15-10.35 Dergicilik Araştırması Sonuçları Sunumu

10.35-11.00 Açılış Konferansı

11.00-12.00 Protokol Konuşmaları

12.00 – 12.15 Çay-Kahve Arası

12.15- 13.45 Birinci Oturum:

Dijital Dönüşüm ve Dergilerin Geleceği

14.30- 16.10 İkinci Oturum:

Çocuk, Öğrenci ve Genç Dergiciliği

16.10-16.40 Sonuç Bildirisinin Okunması ve Kapanış

16.10- Sonuç Bildirisi

16.40- Kapanış ve Değerlendirme Konuşması