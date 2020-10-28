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Ekonomi Birim ihraç fiyatı 10 doları geçti
Ekonomi

Birim ihraç fiyatı 10 doları geçti

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, otomotiv sektörünün Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına yoğunlaşması gerektiğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:16:00 -
Birim ihraç fiyatı 10 doları geçti

Turagay, şu görüşleri paylaştı: “Şu anda bizim için en önemli şey birim ihraç fiyatlarımızdır. Artık otomotivde birim ihraç fiyatımız kilogram başına 9.37 dolardır. 2020’de 10 doları da geçti. Bizim amacımız 10 dolarları daha da yukarı çekmek. Türkiye’nin 2020’de birim ihraç fiyatı bir dolar civarında. Bizim 10 dolarları 15, 20 dolarlara çıkarmamız gerekiyor.”

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