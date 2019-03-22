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Birilerini üzmeye devam edeceğiz

Ekonominin iyiye gidişatından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Ülkemiz güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek” dedi.

22 Mart 2019 Cuma 10:26
Birilerini üzmeye devam edeceğiz

Ekonomi iyiye gidiyor. Gidişattan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Ülkemiz güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek” dedi.

Toparlanma sürecine giriyoruz

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin (OYDER) organize ettiği 9. Otomotiv Kongresi’nde konuşan Albayrak, Türkiye’nin 2019’un ilk çeyreğinde pozitif performans sergileyeceğine işaret ederek, “Hem Ocak-Şubat döneminde hem de Mart ayında kredi, likidite ve iç talep tarafında hızlı bir toparlanma sürecine girdiğimizi görüyoruz. Yine ilk 2-3 aya baktığımızda çok olumlu yönde seyreden ciddi bir istihdam artışını gözlemliyoruz” diye konuştu.

Önemli adımlar attık

Enflasyonla mücadele sürecine değinen Albayrak, şunları söyledi: “Tüm sektörlerimiz, paydaşlarımızla Ekim ayından bu yana çok önemli adımlar attık. Türkiye ekonomisi birçok uzmanın, ekonomistin, akademisyenin, yerli ve yabancı yatırımcının beklentisinin aksine çok daha hızlı bir şekilde normalleşme sürecine girdi Gerek cari dengede gerek bütçe disiplininde gerek kur, enflasyon, faiz sürecinde çok hızlı bir şekilde bu yola girdi.

Türkiye’nin yeni dönemde kur ve ihale stratejisiyle bambaşka bir döneme girdiğini anlatan Albayrak, “Böylece daha kuvvetlendik. Cari açıktaki dengelenme hiç bu kadar güçlü olmamıştı” şeklinde konuştu.

Otomotivcilere müjde

Bakan Albayrak, ikinci el otomobil satışlarında yaşanan KDV uyuşmazlığı sorununa da çözüm getirdiklerini kaydederek, “İmzaları tamamladık. Külliye de imzayı attı, hayırlı olsun” müjdesini verdi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:26
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER)
  3. 9. Otomotiv Kongresi
  4. Enflasyonla mücadele
  5. KDV uyuşmazlığı
  6. ikinci el otomobil satışları

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