Birileri istediği kadar ‘Operasyon falan yok’ desin... O PKK terörü, bu da gıda terörü!

Dolar kurunun hızlı yükselmesi gıda fiyatlarında da fiyat dengesizliğine neden oldu.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "O PKK terörü, bu da gıda terörü!" başlıklı bugünkü yazısında gıda fiyatları üzerinden yürütülen spekülasyonlara değinerek gerçeği yıl yıl rakam vererek gözler önüne serdi.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı;

Türkiye’nin 40 yıldır mücadele verdiği PKK terörü karakolları bastı, bu ülkenin çocuklarının kanını döktü..

Askere, polise kurşun sıktı..

Can kayıplarımızı geri getirmek imkansız..

Bir de, çok büyük maddi zararlara sebep oldular..

Mücadelenin sonunda, bugün PKK terörünün saldırıları, ülke içinde asgariye inmiş durumda.

PKK terör örgütünün sınır ötesindeki gücü de, bitirilme aşamasına geldi.

PKK’nın terörünün bu ülkeye verdiği zararı önemsiyoruz..

Peki, gıda terörünü ne yapacağız?

Gelişmekte olan ülkelerdeki vazgeçilmez fatura olan enflasyonu, bir de kapitalist sistemin vicdansız uygulamaları ile halka zulmeden gıda teröristlerini ne yapacağız?

Birileri istediği kadar, “Operasyon falan yok. Hükümetin beceriksizliği sonucu, gidişat bu!” desin..

Manşette verdiğimiz rakamlar..

Gıda ürünlerinde nasıl bir operasyon çekildiğini, net olarak bize gösteriyor.

Somut rakamları vereyim..

Kafanızda oluşan algıyı, siz de test edin..

Önce, resmi olarak açıklanmış enflasyon oranlarını vereyim..

Bu oranlarda, her ürüne zam gelmesi, zaten herkes tarafından kabul edilmek zorunda..