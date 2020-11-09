Birileri düğmeye mi bastı? DEAŞ saldırısında 11 kişi öldü
Terör örgütü DEAŞ saldırısında Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 11 kişinin öldüğü açıklandı.
Irak yerel basınında çıkan haberlere göre, Bağdat'ın batısındaki Rıdvaniye bölgesinde DEAŞ saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda Sünni Haşdi Aşayiri mensubu 5 kişi ve 6 sivil hayatını kaybetti.
Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Birileri düğmeye mi bastı
Aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde Haseki bölgesinde 4 ABD askerinin terör saldırısında öldüğü iddia edildi.
Önce Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısı ve ardından Suriye'de ABD askerlerine yapılan saldırı daha sonra da Bağdat'ta meydana gelen DEAŞ saldırısı birilerinin düğmeye bastığı konusunda soru işaretleri oluşturuyor.