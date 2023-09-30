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Sosyal Medya Biri vuruyor biri izliyor bunlarda hiç mi vicdan yok! Engelli adama işte böyle tekme attı
Sosyal Medya

Biri vuruyor biri izliyor bunlarda hiç mi vicdan yok! Engelli adama işte böyle tekme attı

Yeniakit Publisher
2023-09-30 14:32:00 - 2023-09-30 15:15:14

ABD'de sokaklarda yaşanan şiddet olaylarına bir yenisi eklendi. Bir kişi, önünde yürüyen engelli bir kişiye tekme atarak yere düşürdü. O görüntüleri sosyal medyada izleyenler “Amerikalılarda hiç mi vicdan yok” diye tepki gösterdi.

ABD'de bir engelli adam metroda yürüyordu.

Gişeden geçmeye hazırlanan engelli adama, arkasından gelen uzun boylu ve iri yapılı bir kişi tekme attı.

Birdenbire arkasından gelen tekmeyle yere yığılan engelli adam, şok içinde arkasında baktı.

Yerden kalkmaya çalıştığı esnada metrodan geçen diğer kişilerin sadece bakmakla yetinmesi dikkat çekti.
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O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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