  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!
Medya

Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!

Yaptığı edepsiz hareketlerle gündemden düşmeyen sözde şarkıcı müsveddesi yine pes dedirtti. Edis, Alaçatı'da sahneye çıkan Gülşen'in sahnesine konuk oldu. Şarkıcı Edis'i sahneye çıkartan Gülşen, kalçalarını birbirini tokuşturduktan sonra seyircilerin arasındaki bir arkadaşının kucağına oturdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 15:35:00 - 2022-07-07 15:38:02
Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!

Yaptığı edepsiz hareketlerle gündemden düşmeyen sözde şarkıcı müsveddesi yine pes dedirtti. Edis, Alaçatı'da sahneye çıkan Gülşen'in sahnesine konuk oldu. Şarkıcı Edis'i sahneye çıkartan Gülşen, kalçalarını birbirini tokuşturduktan sonra seyircilerin arasındaki bir arkadaşının kucağına oturdu.

Sahne kıyafetlerinin yanı sıra konserlerinde yaptığı hareketlerle de konuşulan Gülşen, önceki akşam Alaçatı'daki bir mekanda sahne aldı.

Sarı pul işlemeli uzun bir elbise ve aynı kumaştan bir bandana takan Gülşen'i Edis de dinleme gitti.

Gülşen, kendisini dinlemeye gelen Edis'i de sahneye çıkardı. Daha önce birlikte düet yaptığı Edis'le 'Martılar' şarkısını söyledi. İkili şarkıyı söylerken kalçalarını da birbirlerine tokuşturdu.

Kucağa çıktı

Hızını alamayan Gülşen daha sonra da bir erkek arkadaşına sarılarak kucağına çıktı.


Duşakabin cam temizliği nasıl yapılır? Ev temizliğinde püf noktaları
Duşakabin cam temizliği nasıl yapılır? Ev temizliğinde püf noktaları

Kadın - Aile

Duşakabin cam temizliği nasıl yapılır? Ev temizliğinde püf noktaları

Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci!
Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci!

Spor

Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci!

Damar tıkanıklığına iyi gelen 5 besin! Damarları açan, güçlendiren besinler
Damar tıkanıklığına iyi gelen 5 besin! Damarları açan, güçlendiren besinler

Kadın - Aile

Damar tıkanıklığına iyi gelen 5 besin! Damarları açan, güçlendiren besinler

Brad Pitt, prosopagnazi isimli hastalıkla mücadele ettiğini duyurdu! Yüz körlüğü hastalığı nedir?
Brad Pitt, prosopagnazi isimli hastalıkla mücadele ettiğini duyurdu! Yüz körlüğü hastalığı nedir?

Medya

Brad Pitt, prosopagnazi isimli hastalıkla mücadele ettiğini duyurdu! Yüz körlüğü hastalığı nedir?

Kısır nasıl yapılır? Evde pratik, mükemmel ve lezzetli kısır tarifi
Kısır nasıl yapılır? Evde pratik, mükemmel ve lezzetli kısır tarifi

Kadın - Aile

Kısır nasıl yapılır? Evde pratik, mükemmel ve lezzetli kısır tarifi

İbrahim Saraçoğlu en hızlı göbek eritme kürü! Göbek yağını 1 haftada azaltın
İbrahim Saraçoğlu en hızlı göbek eritme kürü! Göbek yağını 1 haftada azaltın

Kadın - Aile

İbrahim Saraçoğlu en hızlı göbek eritme kürü! Göbek yağını 1 haftada azaltın

Karpuzun faydaları: Neye iyi gelir, hangi vitaminleri içerir? İyi karpuz nasıl seçilir?
Karpuzun faydaları: Neye iyi gelir, hangi vitaminleri içerir? İyi karpuz nasıl seçilir?

Kadın - Aile

Karpuzun faydaları: Neye iyi gelir, hangi vitaminleri içerir? İyi karpuz nasıl seçilir?

Güneşin yüzünüzü ve cildinizi kurutmasına karşı önlem alın! Koruyucu ve doğal ev yapımı güneş kremi
Güneşin yüzünüzü ve cildinizi kurutmasına karşı önlem alın! Koruyucu ve doğal ev yapımı güneş kremi

Kadın - Aile

Güneşin yüzünüzü ve cildinizi kurutmasına karşı önlem alın! Koruyucu ve doğal ev yapımı güneş kremi

Alışverişlerde yeni düzenleme! Vermeyene ceza kesilecek
Alışverişlerde yeni düzenleme! Vermeyene ceza kesilecek

Gündem

Alışverişlerde yeni düzenleme! Vermeyene ceza kesilecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23