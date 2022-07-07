Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!

Yaptığı edepsiz hareketlerle gündemden düşmeyen sözde şarkıcı müsveddesi yine pes dedirtti. Edis, Alaçatı'da sahneye çıkan Gülşen'in sahnesine konuk oldu. Şarkıcı Edis'i sahneye çıkartan Gülşen, kalçalarını birbirini tokuşturduktan sonra seyircilerin arasındaki bir arkadaşının kucağına oturdu.



Sahne kıyafetlerinin yanı sıra konserlerinde yaptığı hareketlerle de konuşulan Gülşen, önceki akşam Alaçatı'daki bir mekanda sahne aldı.

Sarı pul işlemeli uzun bir elbise ve aynı kumaştan bir bandana takan Gülşen'i Edis de dinleme gitti.

Gülşen, kendisini dinlemeye gelen Edis'i de sahneye çıkardı. Daha önce birlikte düet yaptığı Edis'le 'Martılar' şarkısını söyledi. İkili şarkıyı söylerken kalçalarını da birbirlerine tokuşturdu.

Kucağa çıktı

Hızını alamayan Gülşen daha sonra da bir erkek arkadaşına sarılarak kucağına çıktı.



