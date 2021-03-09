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Siyaset Biri Mersin’e gitti, biri tersine! Selahattin Demirtaş Pervin Buldan'ı yalanladı
Siyaset

Biri Mersin’e gitti, biri tersine! Selahattin Demirtaş Pervin Buldan'ı yalanladı

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan, HDP'nin eski Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın AK Parti'ye yönelik sarf ettiği "Çözüm sürecinde bize vaat edilenleri açıklamazsak namerdiz" sözleri yalanlayan ifadeler kullandı. Cezaevinden açıklamalarda bulunan Demirtaş, "Benim bildiğim gizli, tartışmalı, spekülatif hiçbir vaat yoktur. Vaat edilen ve edilmeyen her şey kamuoyunun bilgisi dahilindedir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 16:09:00 -
Biri Mersin’e gitti, biri tersine! Selahattin Demirtaş Pervin Buldan'ı yalanladı

Meclis'te partisinin grup toplantısında konuşan HDP EŞ Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Çözüm sürecinde bizlere partimize heyetimize neler vaat edildi, nelerin yapacağına dair bizlere söz verildi yeri ve zamanı geldiğinde açıklamazsak namerdiz" şeklindeki AK Parti'yi hedef alan sözlerine cevap yine HDP'den geldi. HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Edirne F Tipi Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, Buldan'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Demirtaş yalanladı

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan, HDP'nin eski Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan avukatları aracılığıyla açıklamalarda bulundu. BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Demirtaş, Buldan'ın 'HDP'ye vaat' sözlerine ilişkin olarak "Benim bildiğim gizli, tartışmalı, spekülatif hiçbir vaat yoktur. Vaat edilen ve edilmeyen her şey kamuoyunun bilgisi dahilindedir." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, iddia edilen vaatlerle ilgili ne kadar bilgiye sahip olduğu ve kendisinin de bir gün bu "vaatlerle" ilgili konuşup konuşmayacağına dair soruya ise böyle bir şey var olmadığını söyledi.

Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asıl sorun, AK Parti’nin kamuoyuna açık vaatte bulunmaması ve adım atmamış olmasıdır. Çözüm süreci ne suça ne de suçlamaya konu olmayacak kadar ciddi, ahlaki ve meşrudur. Sayın Eş Başkanımız da eminim ki gizli bir şantaj unsurundan söz etmiyor. AKP'nin çözüm sürecini sahiplenmeyen, kriminal hale getiren tutumunu eleştiriyor ve bunu teşhir etmekten söz ediyor. Ama gerçekten kast ettiği şeyi, elbette kendisi izah edecektir."

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