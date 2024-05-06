Biri Laikçi yobaz, diğeri Nurcu geçiniyor: Yerli ve milli müfredat hazımsızlığı, düşman kardeşleri birleştirdi

Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı ve "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını verdiği yeni müfredat taslağı bir haftalık askı süresinin sonuna yaklaşılırken, karalama çabaları sürüyor. Azgın azınlığın sesi Cumhuriyet gazetesi ve sureti Hakk’tan görünen Yeni Asya gazetesi Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı yeni müfredatı hedef aldı.

Gelecek nesillere, evrimci safsataların temizlenip, yaratılış gerçeğinin aşılanacak olmasını içine sindiremeyen CHP zihniyetinin propaganda aracı Cumhuriyet gazetesi bugünkü nüshasında ‘düşman yetiştirilir’ başlığıyla verdiği haberde, ‘cumhuriyet ilkeleriyle uyuşmuyor’ gerekçesiyle yeni müfredat taslağına karşı çıkarken, kendilerine ‘Nurcu’ diyen Yeni Asyacılar da aynı nefret dilini kullandı. Askıya çıkan müfredatı engellemek için yoğun çaba sarf eden ve Bediüzzaman Said-i Nursi’nin izinden gittiklerini iddia eden Yeni Asya gazetesi ise, ‘yeni müfredat oldu bittiye getirilmemeli’ diyerek “Demokratik bir müfredata ihtiyaç var” şeklinde başlıkla hazımsızlığını dile getirdi.

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