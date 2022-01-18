Biri gidiyor, diğeri geliyor: Peygamberimize alçak hakaret sert tepki: Bunlara haddini bildirin! #SerdarKuzuloğluHaddiniBil
İslam'ın ilk peygamberi Hz Adem'e yönelik alçak bir saldırı daha geldi. Serdar Kuzuloğlu adlı bir gazeteci müsveddesinin Hz. Adem'e yönelik alçak hakaretlerde bulunduğu ortaya çıktı. İslam'a saldıranlara yönelik ise vatandaşlardan hadlerinin bildirilmesi için AK Parti hükümetine ve savcılara çağrılar geliyor.
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İslam'a ve onun değerlerine olan saldırılar hız kesmiyor. Sezen Aksu, Tarkan, Mustafa Sandal ve ahlaksızlığın sanat olduğunu sanan birçok magazinci isim İslam karşıtlığında birleşti.
Muhaliflerin ya sessiz kalarak ya da açıklamalarıyla destek gören ve halkı değerlerine hakaret eden 'şarlatanlar'a bir yenisi daha eklendi.
Serdar Kuzuloğlu isimli bir gazeteci müsveddesinin Hz. Adem'e hakaret ettiği ortaya çıktı. Kuzuloğlu'nun nerede ve ne zaman konuştuğu bilinmeyen bir videosunda, Hz Adem için haşa 'aptal' ve 'salak' dediği görüldü.
Vatandaşlardan büyük tepki
Kuzuloğlu'na sosyal medyadan büyük tepki geldi. #SerdarKuzuloğluHaddiniBil etiketine yazan vatandaşlar, Serdar Kuzuloğlu'na sert tepki gösterdi.
Hükümete ve savcılara çağrı!
İslam'a saldırıların sistematik hale gelmesi ve dini değerlerinin hedef alınmasına tepki gösteren vatandaşlar, AK Parti hükümetini ve Cumhuriyet savcılarını göreve davet etti.
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