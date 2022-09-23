Biri 'dur' demeli! Suudi Arabistan idam edilecek eski İhvan üyesini Mısır'a iade etti!

Suudi Arabistan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi'ye muhalif kişileri gözaltına almasının ardından Kahire'ye sınır dışı etti.

61 yaşındaki Mısırlı muhalif Eymen Şohum, 2014'ten bu yana Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet ediyor ve özel bir okulda Arapça öğretmenliği yapıyordu.

Ancak Suudi Arabistanlı yetkililer mayıs ayında Müslüman Kardeşler'in (İhvan) eski üyesi olduğu gerekçesiyle Şohum'u ifade vermesi için kararola çağırdı.

Middle East Eye'ın haberine göre, Eymen Şohum'un oğlu Mahmud Şohum, Suudi Arabistan'ın 20 Eylül'de babasını Mısır'a sınır dışı ettiğini söyledi. 61 yaşındaki Şohum'un siyasi görüşleri sebebiyle Mısır'da yargılanacağı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği ifade ediliyor.

MEE'ye konuşan Mahmud Şohum, "O (Eymen Şohum) başka biriyle birlikte sınır dışı edildi. Suudi Arabistan'da yaklaşık olarak 4 ay hapishanede yattıktan sonra babam 20 Eylül'de El Mansura'daki gözaltı merkezine gönderildi." açıklamasında bulundu.

Mahmud Şohum'a göre Suudi yetkililer, mayıs ayında gözaltına aldıkları Eymen Şohum'a "Mısır'da aranması olduğunu, orada bir mahkemenin onun yokluğunda kendisine müebbet hapis cezası verdiğini ve Interpol tarafından da tutuklama emrinin bulunduğunu" belirtti.

Eymen Şohum, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminde de İhvan üyesi olması sebebiyle hapsedilmişti. Sisi rejiminin başa gelmesiyle tekrardan üzerinde baskı oluşan Eymen Şohum, Mısır güvenlik güçlerinin onu tutuklama girişimlerinden sonra 2014 yılının başlarında Mısır'ı terk etmişti.

Mart 2021'deki tahminlere göre Mısır'da yaklaşık olarak 120 bin tutuklunun bulunduğu bildiriliyor.

Bunlardan 65 bin kadarının siyasi mahkum olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News