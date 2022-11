Biri bu rezilliği durdursun! Yetti artık...

Acun Ilıcalı'nın her platformda öve öve bitiremediği rezil program Hasan Can Kaya ile Konuşanlar programında rezalet tüm hızıyla sürüyor.

Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yer alan Konuşanlar programında yine şoke eden anlar yaşandı. Hasan Can Kaya genç bir kadın konuğa "Aşırı muhafazakar giyinmişsiniz" dedi! Kadın konuk ise "Biraz kapalı giyinmeye çalıştım" deyince Hasan Can nedenini merak etti. Kadın konuk "İç çamaşırı giymedim" diyerek herkesi şoke etti.

Kadın izleyici Hasan Can Kaya'nın sorusuna "Kamerada çok belli oluyor ya! Çok dikkat çekiyor ama öyle..." dedi. Kaya ise "Bana o lazım olmadı özelden atarsınız" dedi.

Hasan Can Kaya ise bu yanıta "Programa devam edemeyeceğim" diyerek yanıt verdi.