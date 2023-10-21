Biri bitiyor diğeri başlıyor! Erdoğan’dan yoğun telefon mesaisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanında, İsrail ile Filistin arasındaki gerilim ve bölgedeki insani kriz ele alındı.

Erdoğan, İsrail-Filistin çatışması başta olmak üzere, bölgedeki süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye’nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini ifade etti.

Ayrıca Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile de görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışma konusu ele alındı. Erdoğan, tüm devletlerin bir an önce Gazze’de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.