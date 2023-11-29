Biri ateşkes mi dedi? İsrail Batı Şeria'da 14 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü!
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da düzenledikleri baskında 14 yaşındaki bir çocuğun öldürüldüğü bildirildi.
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da düzenledikleri baskında 14 yaşındaki bir çocuğun öldürüldüğü bildirildi.
İsrail güçleri 28 Kasım Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarındaki bir baskın sırasında 14 yaşındaki Filistinli bir çocuğu öldürdü.
Filistin WAFA haber ajansına göre, Tubas Türk Devlet Hastanesi'ndeki tıbbi kaynaklar, Amr Ahmed Cemil Vahdan'ın İsrail güçleri tarafından göğsünden vurulduğunu söyledi.
İsrail güçlerinin saldırısında 3 kişi de yaralandı.
İsrail, bazı kişileri tutukladıktan sonra bölgeden çekildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
7 Ekim'den bu yana İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlarda gözle görülür bir artış yaşanıyor.
İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 240'tan fazla Filistinli hayatını kaybetmiş durumda. 2023 yılı başından bu yana öldürülenlerin sayısı ise 450'yi aştı.
Kaynak: Mepa News