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Gündem BirGün'ün skandal kilise haberine tokat gibi cevap
Gündem

BirGün'ün skandal kilise haberine tokat gibi cevap

Yeniakit Publisher
2024-01-29 14:22:00 - 2024-01-29 14:25:29

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, BirGün’ün tepki çeken haberi de masaya yatırıldı.

İstanbul’da kiliseye yönelik saldırının arkasından terör örgütü DEAŞ çıktı. Saldırı duyulur duyulmaz devlet düğmeye basıp faillerin peşine düşerken, katil dahil olayla ilgili onlarca kişi gözaltına alındı.

Medyada söz konusu saldırı geniş yankı uyandırırken, AK Parti karşıtlığı yapmak için FETÖ ve PKK’nın bile suyuna gitmekten imtina etmeyen BirGün, skandal bir habere imza attı. Haberde, kilise saldırısının sebebinin AK Parti olduğu ve iktidarın ötekileştirici tutumunun ardından Hristiyanların hedef alındığı savunuldu.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, BirGün’ün tepki çeken haberi de masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu söz konusu haberi eleştirirken, ezik bir tutumla BirGün'ün haberine ve DEAŞ saldırısına takılıp kalınılmaması gerektiğini de söyledi.

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