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Medya Birgün yalan haberin bedelini böyle ödedi! Mehmet Özhaseki tekzibi
Medya

Birgün yalan haberin bedelini böyle ödedi! Mehmet Özhaseki tekzibi

Birgün gazetesi, Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Mehmet Özhaseki hakkındaki yalan haberine ilişkin tekzip yayınlamaya mahkum edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 22:16:00 -
Birgün yalan haberin bedelini böyle ödedi! Mehmet Özhaseki tekzibi

Yalan haberi nereden yayınladıysa yalanlama metnini de oradan neşretme zorunluluğu bulunan gazeteler, tekziplerle açığa çıkıyor.

Manipülatif haberleriyle bilinen Birgün gazetesi, 3 gün arayla 2'inci defa manşetten tekzip yayınlamak zorunda kaldı.

 Birgün gazetesi, 8 Ekim 2022 tarihli nüshasının 1. ve 7'inci sayfalarından yayınladığı "He de geç aklı gerçek yüzleri" başlıklı manşet haberlerinin yalan olması sebebiyle tekzip yayınlamaya mahkum edildi.

"AK Parti'nin kibirli, halkı küçük gören anlayışı Kayseri'de Mehmet Özhaseki'nin 'he de geç sözünde' vücut bulmuştur" gibi sözler nedeniyle Birgün gazetesinin, Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla cevap ve düzeltme metni yayınlaması karara bağlandı.

Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk'un, Birgün gazetesine ulaştırdığı tekzip metni bugün manşetten yayınlandı.

Bu defa doğru haber manşette!

Birgün gazetesi 10 Kasım'da "Düzeltme ve cevap metni" manşetiyle okurlarının karşısına çıkmış oldu.

İşte Birgün gazetesinin bugünkü "gerçek" manşeti:

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