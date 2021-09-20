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Yerel Birgün önce de tartışmışlar! İzmir’de alacak verecek çatışmasında 1 kişi öldü
Yerel

Birgün önce de tartışmışlar! İzmir’de alacak verecek çatışmasında 1 kişi öldü

İzmir'in Konak ilçesi Murat Reis Mahallesi'ndeki Şehit Ceysu Ceylan Sokak ile İnönü Caddesi'nin kesişiminde aralarında alacak meselesinden itilaf bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 16:18:00 -
Birgün önce de tartışmışlar! İzmir’de alacak verecek çatışmasında 1 kişi öldü

Tartışmanın çatışmaya dönmesi üzerine S.K. (35), O.A. (35) ile Kubilay T. silahla yaralandı. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kubilay T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaya karıştığı belirlenen T.A yakalandı, 2 şüpheli daha aranıyor. İki grup arasında bir gün önce de tartışma yaşandığı öğrenildi.

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