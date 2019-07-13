BirGün Gazetesi'nden küstah manşet

Türkiye'nin önde gelen mütefekkirlerinden Mehmet Şevket Eygi, hayatını kaybetti. Milli görüş çizgisinde sayısız eserler geride bırakan Eygi hakkında, sosyal medya üzerinden binlerce başsağlığı mesajı yayımlandı. Ünlü yazar hakkında yapılan haberlerden bir tanesi ise çok farklıydı. BirGün Gazetesi, naif ve kibar kişiliği ile tanınan Mehmet Şevket Eygi hakkında skandal bir yorumda bulundu.

"Gerici" gazeteden skandal haber

Mehmet Şevket Eygi'nin vefat haberini sitesine taşıyan BirGün Gazetesi, 'Gerici Yazar Mehmet Şevki Eygi' öldü" başlığını atarak büyük tepki topladı. Eygi hakkında hiçbir bilgilerinin olmadığını yazarın adını yanlış yazarak belli eden BirGün, bunun üzerine 'gerici' diye aşağılayıcı bir ifade kullanarak skandala imza atmış oldu.

"Sol Haber"de gerici deyip adını yanlış yazdı

Sol Haber Portalı olarak bilinen 'Sol Haber' gazetesi de Mehmet Şevket Eygi hakkında yapmış olduğu haberde yazarın adını 'Mehmet Şevki Eygi' olarak vererek 'Gerici' ifadesini kullandı. Hakkında en ufak bir bilgi sahibi olmadıkları yazar hakkında aşağılayıcı ifadeleri kullanan gazetelere tepki büyük.

Hakaret dolu paylaşım

Konuyla ilgili sosyal medyadan hakaret dolu bir paylaşımda bulunan bir diğer isim ise Yazar Mine Kırıkkanat oldu. "Tam bir haindi, hindi, kanlı pazarın azmettiricisiydi. Ruhu kötü, fikirleri zehirliydi" sözleriyle içindeki kinini sosyal medya üzerinden yansıttı.

"Bu iğrenç anlayıştan daha gerici bir şey bulamazsınız"

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, söz konusu gazetelere sosyal medya hesabından, "Dünyanın altını üstüne getirseniz, bu iğrenç anlayıştan daha “gerici” bir şey bulamazsınız...Mehmet Şevket Eygi, kimseye zararı dokunmayan, nezaket sembolü bir Müslüman idi. Adını doğru yazacak kadar bile tanımayan onursuzların bu sistematik kini, Türkiye’nin en büyük beka problemidir" sözleriyle ateş püskürdü.