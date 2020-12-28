  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Birevim Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi maçına hazırlanıyor
Spor

Birevim Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi maçına hazırlanıyor

Başantrenör Aziz Akkaya: - "Maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Yeniakit Publisher
2020-12-28 20:15:23 -
Birevim Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi maçına hazırlanıyor

ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare Başantrenörü Aziz Akkaya, 14. haftada oynayacakları Çankaya Üniversitesi maçını kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.

Akkaya, yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda oynadıkları Beşiktaş HDI Sigorta maçından galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Oyuncularının maça iyi hazırlanarak hak ettikleri bir galibiyet aldığını ifade eden Akkaya, "İstanbul'da kazandığımız Beşiktaş maçı bizim için çok önemliydi. Çünkü Beşiktaş, sıralama açısından bizim bir üstümüzdeydi. Maça çok iyi hazırlandık. İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Beşiktaş galibiyetini Elazığ halkına hediye ediyoruz." dedi.

Galibiyetin ardından rehavete kapılmadan önlerindeki Çankaya Üniversitesi karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanacaklarını aktaran Akkaya, şunları kaydetti:

"Çankaya Üniversitesi bizim için önemli bir rakip, ligde üst sıralarda yer alan bir takım. Maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ankara'da son bir antrenman yapıp, sonrasında maça çıkacağız. Takımın konsantrasyonu çık iyi durumda. Oyuncularıma güveniyorum. Yeni oyuncular da takıma uyum sağladı. Tam kadro antrenman yapma fırsatımız oldu. Bundan sonraki maçları daha iyi oynayacağımızı ve kazanacağımızı düşünüyorum."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canan Karatay'dan aşı açıklaması: Siz siz olun...
Sağlık

Canan Karatay'dan aşı açıklaması: Siz siz olun...

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, aşı tartışmalarına ilişkin kaleme aldığı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı...
Kepazelik! Alçaklar camiyi diskoya çevirip kızlı erkekli parti yaptı
Gündem

Kepazelik! Alçaklar camiyi diskoya çevirip kızlı erkekli parti yaptı

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Eriha kentinin kırsalında yer alan Hz. Musa Cami'nde, bir grup İsrail vatandaşı olan Filistin asıllı Arap'ın..
Avrupa ülkesi ne yapacağını şaşırdı! Ordu sahaya iniyor
Dünya

Avrupa ülkesi ne yapacağını şaşırdı! Ordu sahaya iniyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir ülke daha kırılıyor. Hollanda'da kontrolden çıkan koronavirüs nedeniyle ordudan yardım ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay