Birecik’te trafik kazası: 3 yaralı Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinden geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü çalışanları yaptı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik-Şanlıurfa karayolunun Arat Dağı mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 PU 556 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü (ŞUSKİ) çalışanları yaptı. Yaralıları araçtan çıkaran işçiler, ambulansa haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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