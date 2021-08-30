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Gündem Birecik-Halfeti yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
Gündem

Birecik-Halfeti yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Birecik-Halfeti yolu trafiğe kapandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 07:44:00 -
Birecik-Halfeti yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Alınan bilgiye göre, Birecik-Halfeti yolu Saha Mahallesi yakınlarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan yola düşen kaya ve toprak nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Heyelan anında güzergahı kullanan 2 aracın sürücüsü hafif yaralandı, araçlar hasar gördü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Birecik Belediyesi ekipleri kaya ve toprak yığınını yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Aynı bölgede geçen yıl da 2 kez heyelan meydana gelmişti.

 

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