Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, bürokrat, STK temsilcileri ve bazı eski siyasetçilerden oluşan bir heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki ofisinde kabul etti. Son günlerde siyasetin bir ucundan diğer ucuna geçişlerle ilgili gelen bir soru üzerine konuşan Topçu,”abidik gubidik” siyaset içinde itibarsız bir şekilde; üç vakti bile tamamlama garantinizin olmadığı bir ömürde bir de bakarsınız ki siyasetin çöplüğünde yerinizi alırsınız” diyerek şunları kaydetti;



“Davası, aynı zamanda bir gayesi olanlar için, hayatın merkezinde, insan ve de inandığı değerler vardır. Siyaset, ilkeler, ülküler ve değerler manzumesi çerçevesinde, insanımızın ve insanlığın mutluluğu, devletin, milletin, vatanın dirliği ve birliği, aynı zamanda da dünyanın selameti için yapılırsa değerlidir. Aksi halde, ilkesiz, ülküsüz, kıblesiz, ‘ben’ merkezli ikbale matuf siyaset usulü ile, ”abidik gubidik” siyaset içinde itibarsız bir şekilde; üç vakti bile tamamlama garantinizin olmadığı bir ömürde birde bakarsınız ki siyasetin çöplüğünde yerinizi almışsınız” dedi.



ŞAİBELİ PARTNERLİKLERİNİ MİLLETİMİZİN ŞÜPHELİ BULMASI OLAĞANDIR



siyahla beyaz kadar ayrı iddiası olanlar, ayrı ayrı siyasi mahalledekilerin nedeni bilinmeden bir gece vakti bir araya geldiklerine değinen Topçu şöyle devam etti; “Aynı siyasi iklimin mahallesinde ama farklı sokaklarda oturanların, devlet, millet, vatan noktasında “yar başı” tabir edilen durumlarda siyaseti teferruat görüp bir araya gelmeleri hem görev hem de anlaşılır bir siyasi tavırdır; ama birbirine benzemez farklı siyasi iklimlerin, yani; siyahla beyaz kadar ayrı iddiası olanlar, ayrı ayrı siyasi mahalledekilerin bir gece vakti abidik gubidik, ilkesiz umdesiz nasıl, niçin ve nedeni tartışmalı, kendilerinin dahi adını koymakta zorlandığı siyasi birlikteliklerini, sarmaş dolaş, şaibeli partnerliklerini milletimizin şüpheli bulması çok olağandır” dedi.



SİYASET YAPMADAKİ ESAS GAYE RIZA-YI BARİ OLMALI



Siyaset yapmaktaki asıl gayenin Hakk’ın rızasını kazanmak olduğunun altını çizen Topçu, şöyle devam etti; “Siyaset yapmadaki esas gaye “Rıza-yı Bari” ye muhatap olabilmek olmalıdır. Neticede, siyaset yolu ile insana hizmeti seçenlerin hedefi ebedi yolculuğa çıkarken imam efendinin“ razı mısınız? ”Sorusuna, “razıyız” cevabını vereceklerin sayısını çoğaltmak olmalıdır” dedi.

MİLLETİMİZ ŞÜPHELİ GÖRDÜĞÜ SENARYOLARI YERLİ VE MİLLİ GÖRMÜYOR



Milletimizin ferasetli olduğunu, “allem kullem” peşinde olanları yerli ve milli görmediğini de söyleyen Topçu sözlerini söyle sürdürdü;” Aklı selimin tespiti şudur; ”ordularımız sınır ötesi operasyonda, ülkemize karşı birçok konuda cephe açılmış durumda, devlet - millet İstiklal ve istikbal mücadelesi verirken, tam da bu arada birbirine benzemezler “allem kullem” peşinde. İrfan ve feraset sahibi milletimiz, bu şüpheli gördüğü siyasi senaryoları ve projeleri yerli ve milli görmüyor.



SANDIKLARIN GALİBİ CUMHURUN ADAMI ERDOĞAN OLACAKTIR



Çarşıda, pazarda, kahvehanede ki halkımızın gördüğü ve tespit ettiği kararı şudur; İçeride, dışarıda kim hangi siyasi kumpasın içinde olursa olsun birbirine benzemezler hangi proje için hangi çatıların altında ne yaparlarsa yapsınlar, 24 Haziran’da milli irade bu birbirine benzemezlerin ikbali için, kendi geleceklerinin teminatı olan bu siyasi istikrarı bozdurmayacaktır; “perşembembe’nin gelişi çarşamba’dan bellidir.” Millet kararını vermiş, çatlasalar da, patlasalar da bütün güvendiklerini yanlarına alsalar da; 24 Haziran akşamı açılacak sandıkların galibi Cumhur İttifakı ve Cumhurun Adamı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır” dedi.