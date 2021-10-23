Birçok ülkenin katıldığı sergide gözler Türkiye’nin ilk muharip insansız deniz aracı ULAQ SİDA'da oldu!

İspanya, İtalya ve Yunanistan’dan Belçika, Romanya ve Pakistan,Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, Irak, Kore Cumhuriyeti, Libya,Tanzanya, Umman, Bulgaristan ve Pakistan’dan subaylar, Nara Kalesi’nde Nusret 2021 Davet Tatbikatı bünyesinde hazırlanan silah ve savunma sistemleri sergisine katıldı.

Sergide ilgi gördü

Sergide yerli ve millî imkanlar ile Ares Shipyard ve Meteksan Savunma tarafından ortaklaşa geliştirilen Türkiye’nin ilk muharip insansız deniz aracı ULAQ SİDA büyük ilgi gördü.

ULAQ SİDA'nın özellikleri

Deniz Kuvvetleri bünyesinde birçok görevi yapabilecek donanıma sahip ULAQ SİDA 400 kilometre menzile sahip.. Deniz üzerinde 65 kilometre hıza çıkabiliyor. Ayrıca yerli ve millî mühimmatları da başarılı bir şekilde kullanabiliyor.

Bu arada ULAQ SİDA’nın daha gelişmiş versiyonları için çalışmalar da devam ediyor.