Birçok kullanıcısını kaybeden WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu
Zorunlu güncellemenin ardından birçok kullanıcısını kaybeden WhatsApp, uygulamaya yeni özelliğin geleceğini bildirdi.
Facebook bünyesinde bulunan ve zorunlu güncelleme kararı ile birçok kullanıcısını kaybeden mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni video özelliğini kullanıcıları ile paylaşmaya hazırlanıyor.
Google Play Beta Programı'nda bulunan WhatsApp kullanıcılarının erişimine açılan bu özellik sayesinde, video gönderirken gönderilen videonun sesini kaldırmak mümkün hale gelecek.
Kişisel verilerin gizliliği konusunda geri adım atan WhatsApp zorunlu güncellemenin gerçekleşeceği tarihi erteleme kararı almıştı.