  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Birçok kullanıcısını kaybeden WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu
Teknoloji

Birçok kullanıcısını kaybeden WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu

Zorunlu güncellemenin ardından birçok kullanıcısını kaybeden WhatsApp, uygulamaya yeni özelliğin geleceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 17:12:00 -
Birçok kullanıcısını kaybeden WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu

Facebook bünyesinde bulunan ve zorunlu güncelleme kararı ile birçok kullanıcısını kaybeden mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni video özelliğini kullanıcıları ile paylaşmaya hazırlanıyor.

Google Play Beta Programı'nda bulunan WhatsApp kullanıcılarının erişimine açılan bu özellik sayesinde, video gönderirken gönderilen videonun sesini kaldırmak mümkün hale gelecek.

​Kişisel verilerin gizliliği konusunda geri adım atan WhatsApp zorunlu güncellemenin gerçekleşeceği tarihi erteleme kararı almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi

Doların hızla erimesi piyasaları hareketlendirince uzman yatırım firmalarından tahminler gecikmedi. Ziraat Yatırım firması dolar tahminini a..
Türkiye için 2050 öngörüsü
Dünya

Türkiye için 2050 öngörüsü

Stratfor'un kurucusu Geore Friedman'ın 'Gelecek 100 yıl' kitabında yer alan Türkiye'nin etki alanlarını öngördüğü 2050 haritası yabancılar t..
yeniakit.com.tr yazdı skandalın mimarı o üniversiteler geri adım attı
Gündem

yeniakit.com.tr yazdı skandalın mimarı o üniversiteler geri adım attı

yeniakit.com.tr’nin “Yazıklar olsun!Bunlar Türk üniversitesi olamaz!Bu skandala kim ‘dur’ diyecek?” başlıklı dünkü haberimiz sonrasında bu s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay