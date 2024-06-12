  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yüzde 26 zam + ek ödeme! İşte yeni kök maaş tablosu!

Mourinho yeni bir sistem için ilk kellesini aldı! Taraftar çıldıracak resmen! Geçen sezonun en iyisiydi...

'Yeni bir sistem geliştirdik' deyip duyurdular: Türk İHA'larını şaşırtıp kör edecek

Buket Özgünlü Boyacı emlak zengini çıktı

ASELSAN ve TUSAŞ'tan müthiş anlaşma

Ankara’da ormanlara girişler yasaklandı

Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı! O ilimizde sıcaklık 44 dereceyi bulacak: İstanbul için alarm verildi

Ekrem'den İstanbul'a çok büyük hizmet! Haliç'i b.ka buladı

Başkan Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yeni görev! Resmen belli oldu

Eğer doğruysa skandal! Belediye başkanı mı genel başkanı mı? Erdoğan-Özel görüşmesi öncesi Ekrem’den şok talep
list-style-type: decimal;
Kadın - Aile Birçok kişi bilmiyordu! Kurkumin, bağırsakların doğal ilacı: Ne kabızlık bırakıyor ne hazımsızlık! Faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Birçok kişi bilmiyordu! Kurkumin, bağırsakların doğal ilacı: Ne kabızlık bırakıyor ne hazımsızlık! Faydaları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2024-06-12 18:03:00 - 2024-06-12 18:05:10
Birçok kişi bilmiyordu! Kurkumin, bağırsakların doğal ilacı: Ne kabızlık bırakıyor ne hazımsızlık! Faydaları nelerdir?

Hazımsızlık, basit bir rahatsızlık gibi değerlendirilse de sindirim sistemindeki bazı sorunların da belirtisi olabilir. Bununla mücadele etmek için kullanılan yöntem ise, bunun mutfaklarımızdaki baharat raflarında olduğunu göstermiştir.

 Bilim insanları, mutfaklarımızda bulunan bir baharatın ilaçlar kadar etkili olduğunu buldu. Kurkumin, curcuma longa bitkisinin kökünden elde edilen zerdeçalde bulunan doğal aktif bir bileşendir. Bu bileşen, etkili sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.Güneydoğu Asya'da uzun süredir iltihap karşıtı ve antimikrobiyal özellikleri nedeniyle "doğal bir tıbbi ilaç" olarak kullanılıyordu.

Tayland'daki Chulalongkorn Üniversitesi'nden araştırmacılar, 18 ila 70 yaşları arasındaki 206 kişinin tekrarlayan mide rahatsızlığı olan hazımsızlığı kaydetti.
Elde edilen sonuçlara dayanarak, zerdeçalın ne kadar etkili olduğunu göstermek için yürüttükleri araştırma, şaşırtıcı sonuçlar üretti.

Sabah gazetesinin haberine göre: Bir gruba günde dört kez iki büyük kapsül zerdeçal verdiler, diğerine bir hazımsızlık ilacı verdiler ve üçüncü gruba hem zerdeçal hem de ilaç kapsülü verildi.

Her üç gruptaki hastalar, toplam 56 gün süren deneyin başlangıcında hazımsızlık şikayetleri yaşadılar. Analiz, tüm gruplarda ağrı ve semptom şiddetinde benzer azalmalar olduğunu gösterdi.

Ekip, BMJ'de yayınlanan sonuçlara göre; zerdeçalın klinik uygulamada dikkate alınması gerektiğini gösterdiğini belirtti. Zerdeçal, uzun süreli kullanımlarda yan etkiye sahip olan ilaçların yerine daha iyi sonuçlar verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekip, "Hazımsızlık yaygın bir rahatsızlıktır ve hastalar genellikle bir doktora görünmeden önce davranışsal değişiklikleri, diyet değişikliklerini ve reçetesiz ilaçları denemektedir" açıklamasında bulundu.

Güney Doğu Asya ülkelerinde, kurkumin, zerdeçalın aktif maddesi olarak hazımsızlık için bir tedavi olarak kullanılıyor, ancak kullanımıyla ilgili bazı şüpheler hala var. Yapılan çalışma, zerdeçalın "kurkumin" içeriği nedeniyle hazımsızlıkta iyileşme sağladığını ve aynı zamanda besinin iyi tolere edildiğine dikkat çekti.
Zerdeçalın ayrıca enfeksiyonla savaşmaya, alerjilere karşı koruma sağlamaya, hafızayı güçlendirmeye ve ruh halimizi iyileştirmeye yardımcı olduğu söyleniyor.

Her şey gerçek! İsveç'te tüketiliyor, demir sülfür manganez kalsiyum açısından en zengin gıda! Faydası saymakla bitmiyor
Her şey gerçek! İsveç'te tüketiliyor, demir sülfür manganez kalsiyum açısından en zengin gıda! Faydası saymakla bitmiyor

Kadın - Aile

Her şey gerçek! İsveç'te tüketiliyor, demir sülfür manganez kalsiyum açısından en zengin gıda! Faydası saymakla bitmiyor

Hiç solmuyor: Hepsinden daha avantajlı! Evde bambu yetiştirmek kolay
Hiç solmuyor: Hepsinden daha avantajlı! Evde bambu yetiştirmek kolay

Kadın - Aile

Hiç solmuyor: Hepsinden daha avantajlı! Evde bambu yetiştirmek kolay

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23