Birçok kişi bilmiyordu! Kurkumin, bağırsakların doğal ilacı: Ne kabızlık bırakıyor ne hazımsızlık! Faydaları nelerdir?

Bilim insanları, mutfaklarımızda bulunan bir baharatın ilaçlar kadar etkili olduğunu buldu. Kurkumin, curcuma longa bitkisinin kökünden elde edilen zerdeçalde bulunan doğal aktif bir bileşendir. Bu bileşen, etkili sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.Güneydoğu Asya'da uzun süredir iltihap karşıtı ve antimikrobiyal özellikleri nedeniyle "doğal bir tıbbi ilaç" olarak kullanılıyordu.

Tayland'daki Chulalongkorn Üniversitesi'nden araştırmacılar, 18 ila 70 yaşları arasındaki 206 kişinin tekrarlayan mide rahatsızlığı olan hazımsızlığı kaydetti.

Elde edilen sonuçlara dayanarak, zerdeçalın ne kadar etkili olduğunu göstermek için yürüttükleri araştırma, şaşırtıcı sonuçlar üretti.

Sabah gazetesinin haberine göre: Bir gruba günde dört kez iki büyük kapsül zerdeçal verdiler, diğerine bir hazımsızlık ilacı verdiler ve üçüncü gruba hem zerdeçal hem de ilaç kapsülü verildi.

Her üç gruptaki hastalar, toplam 56 gün süren deneyin başlangıcında hazımsızlık şikayetleri yaşadılar. Analiz, tüm gruplarda ağrı ve semptom şiddetinde benzer azalmalar olduğunu gösterdi.

Ekip, BMJ'de yayınlanan sonuçlara göre; zerdeçalın klinik uygulamada dikkate alınması gerektiğini gösterdiğini belirtti. Zerdeçal, uzun süreli kullanımlarda yan etkiye sahip olan ilaçların yerine daha iyi sonuçlar verdi.

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Ekip, "Hazımsızlık yaygın bir rahatsızlıktır ve hastalar genellikle bir doktora görünmeden önce davranışsal değişiklikleri, diyet değişikliklerini ve reçetesiz ilaçları denemektedir" açıklamasında bulundu.

Güney Doğu Asya ülkelerinde, kurkumin, zerdeçalın aktif maddesi olarak hazımsızlık için bir tedavi olarak kullanılıyor, ancak kullanımıyla ilgili bazı şüpheler hala var. Yapılan çalışma, zerdeçalın "kurkumin" içeriği nedeniyle hazımsızlıkta iyileşme sağladığını ve aynı zamanda besinin iyi tolere edildiğine dikkat çekti.

Zerdeçalın ayrıca enfeksiyonla savaşmaya, alerjilere karşı koruma sağlamaya, hafızayı güçlendirmeye ve ruh halimizi iyileştirmeye yardımcı olduğu söyleniyor.