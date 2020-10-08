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Aktüel Birçok ilçede harekete geçilmişti! İstanbul'da çok sayıda DEAŞ'lı yakalandı
Aktüel

Birçok ilçede harekete geçilmişti! İstanbul'da çok sayıda DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik emniyet güçlerince 15 ilçede gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 09:08:00 -
Birçok ilçede harekete geçilmişti! İstanbul'da çok sayıda DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ‘a yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yeni bir çalışma başlatmış, yürütülen soruşturma kapsamında örgüte mensup aralarında ‘yabancı terörist savaşçı’ (YTS) olarak nitelendirilen 19 şüpheli için il genelindeki 15 ilçede gece yarısı operasyon düzenlenmişti.

19 şüpheliden 17'si yakalandı

DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları, bir kısmının söz konusu radikal örgüte yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 19 şüpheliden 17’si yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülürken, firari 2 şüphelinin yakalanması için operasyonun devam ettiği bildirildi.

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