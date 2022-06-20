Birçok hastalığın çaresi limondaymış

Limon, hem antioksidan özelliğine sahip hem de lif dolu. Ama insanlar daha çok soda içerken sodaya limon ekletiyor. Ama aslında soda ile değil su ile içseniz çok daha faydalı.

Eğer sabahlarınıza limonlu su içerek başlarsanız, her şeyden önce güne kendinize taze hissederek başlayacaksınız. Limonlu su vücudunuzu kötü maddelerden arıtacak ve sindirim sistemine yardımcı olacak. Bu bir bardak limonlu suyu içmeyi, günlük bir alışkanlık haline getirdiğinizde, sağlığınızı nasıl olumlu etkileyeceğini test etmiş olacaksınız. Zaten siz de limon suyunun faydalarını öğrendikten sonra hemen her gün limon suyu içmek isteyeceksiniz.

Limon ne kadar faydalı?

Salataya tat vermesinin yanında limon tatlılara da yakışır. Üstelik hem tadı hoş hem de faydalı olan ender şeylerdendir.

Limonda ne var?

Limonda potasyum, C vitamini, lif, protein, karbonhidrat ve çeşitli mineraller bulunur. Limondaki C vitamini ve biyoflavonoid ismindeki madde özellikle damar duvarlarına çok iyi gelir.

Limonun faydaları

1- Kalori yakımı

Fitness uzmanı Jackie Warner, günde bir kez limonlu su içmenin ekstra 100 kalori yakmanızı sağladığını söylüyor. Üstelik limondaki pektin lifi tok hissetmenizi sağlayarak uzun vadede kilo vermenizi sağlar.

2- Kardiyovasküler rahatsızlıkları önler,

Limon, potasyum açısından zengindir. Potasyumun kalbe ve kaslara olan katkısı herkesçe bilinir. Üstelik tansiyonu dengeler.

İskandinav beslenme uzmanı Magus Nylander, limonda bulunan antioksidanların, kardiyovasküler rahatsızlıkların önüne geçtiğini savunuyor.

3- Sinir sistemini güçlendirir

Limon, soğuk algınlığına yakalanma riskinizi düşürür. Limonlu ılık suyun üşütmeye iyi geldiği bilinir. Limonun antiseptik özelliği burun ve boğazdaki şişmeyi engeller.

4- Yağ yakımını hızlandırır

Araştırmalar su içmenin yağ yakımını hızlandırdığını kanıtlıyor.

Doktor Shilpi Agarwal, yağ yakımını daha fazla hızlandırmak isteyenlere limonlu su içmeyi öneriyor.

5- Böbrek taşı oluşumunu engeller

Böbreklerinizde tuz konsantrasyonu artınca zamanla böbrek taşı denen şeyler oluşur. İdrar miktarını ve pH değerini arttıran sitrik asit böbrek taşı oluşumunun önüne geçer.

Yapılan araştırmalar, daha önce böbrek taşı düşüren kişilerin günde 100 ml limonlu su içmesi halinde, vücutlarında bir daha böbrek taşı oluşmayacağını öneriyor.

6- Demir eksikliğini önler

Yediğiniz besinlerde yeterince demir bulunmuyorsa, zamanla demir eksikliği ortaya çıkar. Limonda demir bulunur. Öte yandan limon, yiyeceklerdeki demir emilimini arttırır.

7- Kanser riskini azaltır

Yapılan bir araştırmada meyve ve sebze ağırlıklı beslenmenin bazı kanser türlerini engellediği görüldü. Henüz kanıtlanmasa da araştırmalar turunçgillerin kanserin önüne geçtiğini öneriyor.

8- Kötü nefes

Nefesiniz kokuyorsa sorun etmeyin. Limon ile bundan kurtulabilirsiniz. Doktor Harold Katz, limonlu su ile gargara yapmanın kötü ağız kokusunu geçirdiğini söylüyor.

Buna katkı sağlayan şey ise sitrik asit.

9- Sindirimi güçlendirir

Limonların 10’da 1’ini karbonhidratlar oluşturur Limonda en çok bulunan fiber pektindir. Kolaylıkla çözünebilen bu lif sağlığınıza iyi gelir ve sindirimi düzenler.

Limondaki liflerden faydalanabilmek için kabuğunu da tüketmeniz gerekiyor. En iyi yöntemse limonu ikiye böldükten sonra suda kaynatmak ve ılık halde o suyu içmek.

10- Kolesterolü düşürür

Yapılan araştırmalarda, limonda bulunan diosmin ve hesperidin isimli maddelerin kolesterolü düşürdüğü görüldü.