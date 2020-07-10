Birçok hastalığı önlüyor: Karabiberin inanılmaz faydaları...

Çiçekli bitkilerden Piperaceae familyasına ait olan karabiber, eşsiz tadı ve kokusu ile yemeklere ayrı bir lezzet katmasının yanı sıra sağlığa da birçok fayda sağlıyor. Uzmanlar, karabiberin özellikle üst solunum yolu hastalıklarına karşı çok etkili olduğunu söylüyor.

Türk mutfağının vazgeçilmez baharatı olan karabiber potasyum, magnezyum, demir minarelleri ile birlikte yüksek oranda K ve C vitaminleri de içeriyor. Güçlü bir anti-inflamatuar olan karabiber, vücudun ihtiyacı olan A vitamininin yüzde 70'ini karşılıyor. Yapılan birçok araştırma, alternatif tıpta yüzyıllardır doğal ilaç olarak kullanılan karabiberin boğaz enfeksiyonlarına birebir geldiğini göstermiştir.

Peki karabiber nelere iyi geliyor? İşte karabiberin inanılmaz faydaları...

- C vitamini bakımından zengindir. Bu özelliği ile birlikte güçlü bir antioksidan olan karabiber bağışıklığı güçlendirir, birçok hastalığa karşı vücuda kalkan olur.

- Metabolizmayı hızlandırır ve sağlıklı çalışmasını destekler.

- Hücrelerin deforme olmasını engeller. Ayrıca hücrelerin mutasyona uğramasını önleyerek kanserli hastalıkların yaşanma riskini en aza indirir.

- Antidepresan etkisi gösteren karabiber, beyne giden sinirlerin daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

- Bağırsak florasını azaltır, kabızlık ve ishal gibi rahatsızlıkların yaşanmasını önler.

- Mide hastalıklarına birebir gelir, mide asidini dengeler.

- Yüksek miktarda lif içermesiyle birlikte sindirime iyi gelir. Uzun süreli tokluk hissi veren karabiber aynı zamanda kilo vermeye de yardımcıdır.

- A bakımından oldukça zengin olmasıyla birlikte göz sağlığını korur.

- Stres ve depresyonun etkisini azaltır.

- Ağız ve diş sağlığına iyi gelir. Ağızda ve dişte biriken mikropların birikmesini engelleyerek diş çürümesi ve diş sararması gibi durumların yaşanma riskini azaltır.