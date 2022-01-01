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Gündem Birbirlerinin dilinden iyi anlıyorlar! Gezici ve darbeci kafa kafaya verdi
Gündem

Birbirlerinin dilinden iyi anlıyorlar! Gezici ve darbeci kafa kafaya verdi

28 Şubat’ın darbeci generallerinden Çetin Doğan’ın desteğine ‘kızıl soros’ lakaplı Osman Kavalı kayıtsız kalmadı. Kavala, “Maruz kaldıkları eziyet kabul edilemez” diyerek darbeci Doğan’a destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 19:56:00 -
Birbirlerinin dilinden iyi anlıyorlar! Gezici ve darbeci kafa kafaya verdi

28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezası alan darbeci Çetin Doğan, geçtiğimiz günlerde cezaevinden bir mektup yazarak Osman Kavala’ya sahip çıkmıştı. İşte o mektup Kavala tarafından karşılıksız bırakılmadı.  

‘Türkiye’nin aydınlık insanı’ymış!

28 Şubat davasından ikinci kez tutuklanarak cezaevine gönderilen emekli Orgeneral Çetin Doğan, avukatları aracılığıyla bulunduğu cezaevinden bir mektup göndererek Gezi kalkışmasının önemli isimlerinden Osman Kavala’ya destek verdi. Doğan açıklamasında, “Demir parmaklıklar ardında Türkiye’nin aydınlık insanı Osman Kavala’nın hala esaret altında olmasından üzüntü duyuyorum”  ifadelerini kullandı. 

28 Şubat ‘darbe’ ya da ‘darbe teşebbüsü’ değilmiş 

Türkiye'de gerçekleştirilen Gezi kalkışması ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde önemli rol oynayan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala, Çetin Doğan’ın desteğini karşılıksız bırakmadı. 28 Şubat’ın darbeci ismi Çetin Doğan’ yanıt veren Osman Kavala, “Avukatları aracılığıyla mesaj gönderen Sayın Çetin Doğan’ın tutukluluğumla ilgili duyarlılığı beni duygulandırdı, bana moral verdi. 28 Şubat dönemindeki antidemokratik müdahaleler ve uygulamaları eleştirmiştim. Ancak yaşananın bir askeri darbe ya da darbe teşebbüsü olmadığı açıktır. Sahte delillere dayanan Balyoz Davası çöktükten sonra Sayın Doğan ve arkadaşlarının darbeye teşebbüs suçundan mahkûm edilmiş olmaları kabul edilemez; bu, yargının siyasi amaçlar için araç olarak kullanılmasına bir örnektir. Maruz kaldıkları eziyetin bir an önce sona erdirilmesi gerekir. Maruz kaldıkları eziyet kabul edilemez.” iddiasında bulundu. 

 

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