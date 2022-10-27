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Gündem Birbirlerini yalnız bırakmıyorlar! PKK sevici Fincancı'ya FETÖ koruması
Gündem

Birbirlerini yalnız bırakmıyorlar! PKK sevici Fincancı'ya FETÖ koruması

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "Kimyasal silah kullanıyorlar." iftirası atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya destek, FETÖ firarisi Emre Uslu'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 19:21:00 -
Birbirlerini yalnız bırakmıyorlar! PKK sevici Fincancı'ya FETÖ koruması

 Yeniakit.com.tr 

PKK terör örgütü mensuplarını meşrulaştırıp TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'ya bir destek de FETÖ firarisi Emre Uslu'dan geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Uslu, 13 baro yönetiminin Fincancı'ya destek için yaptığı ortak açıklamayı alıntılayarak, "Ülke fiilen bölünmüş. Diyarbakır Barosu ve diğer baroların açıklamalarına neden Trabzon, Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara vs barolar katılmaz?" diye sordu.

FETÖ'cü Emre Uslu, Fincancı'ya destek verdiği açıklamasını şöyle sürdürdü:

Şebnem Korur Fincancı suç mu işledi? Fincancı uzmanlık alanında görüş açıklamış. Adaleti savunmak için Kürt mü olmak gerek?

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