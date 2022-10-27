Birbirlerini yalnız bırakmıyorlar! PKK sevici Fincancı'ya FETÖ koruması

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PKK terör örgütü mensuplarını meşrulaştırıp TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'ya bir destek de FETÖ firarisi Emre Uslu'dan geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Uslu, 13 baro yönetiminin Fincancı'ya destek için yaptığı ortak açıklamayı alıntılayarak, "Ülke fiilen bölünmüş. Diyarbakır Barosu ve diğer baroların açıklamalarına neden Trabzon, Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara vs barolar katılmaz?" diye sordu.

FETÖ'cü Emre Uslu, Fincancı'ya destek verdiği açıklamasını şöyle sürdürdü:

Şebnem Korur Fincancı suç mu işledi? Fincancı uzmanlık alanında görüş açıklamış. Adaleti savunmak için Kürt mü olmak gerek?