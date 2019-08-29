0553 313 94 23

Birbirlerini motive ederek gittikleri obezite merkezinde fazla kilolarından kurtuldular

Samsun’da yaşayan yaşlı çift, birbirlerini motive ederek gittikleri obezite merkezinde hem fazla kilolarından hem de mahkum oldukları tekerlekli sandalye ve ilaçlardan kurtuldu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:15
Birbirlerini motive ederek gittikleri obezite merkezinde fazla kilolarından kurtuldular

Samsun’da yaşayan yaşlı çift, birbirlerini motive ederek gittikleri obezite merkezinde hem fazla kilolarından hem de mahkum oldukları tekerlekli sandalye ve ilaçlardan kurtuldu.


Zekeriya (71) ve Altuna (69) Koç çifti, yıllardır fazla kilolarından dolayı sağlıklı bir yaşam sürdüremedi. Fazla kiloları ve ayağındaki rahatsızlıktan dolayı tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Altuna ile yine fazla kilolarından dolayı birçok ilaç kullanmak zorunda kalan eşi Zekeriya Koç, çareyi obezite merkezine gitmekte buldu. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Polikliniği bünyesinde hizmet veren Obezite Merkezine başvuran yaşlı çift, 8 ayda fazla kilolarından kurtularak sağlıklı bir yaşama kavuştu. Zekeriya Koç 125 kilodan 106 kiloya, Altuna Koç ise 146 kilodan 133 kiloya düştü. Çiftin hedefi 100 kiloya kadar inmek.



“Eşim tekerlekli sandalye ile gidebiliyordu”


Eşi 12. ayda mide küçültme ameliyatı için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurduklarını ifade eden Zekeriya Koç, “Oradan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezine yönlendirdiler. Eşimin iki dizinde de protez vardı. Tekerlekli sandalye ile gidebiliyordu. Obezite merkezine geldikten sonra hızla kilo verdiğimizi gördüm. Eşim şimdi tekerlekli sandalyeye mahkum kalmadan 2 kilometre yol yürüyebiliyor. Eşim 146 kilo, ben ise 125 kilo ile geldik buraya. Şimdi ise eşim 133 kilo, ben 106 kiloyum. İnşallah daha da kilo vereceğiz. Kilo vermem sayesinde ilaçlarımdan da kurtuldum. Eşim artık bütün ihtiyaçlarını kendisi görüyor. Önceden yalnız bırakamıyordum onu. Şimdi ise içim rahat” dedi.



“Eşim ben olmadan obezite merkezine gitmek istemedi”


Eşinin ilk zamanlarda obezite merkezine gitmek istemediğini ifade eden Zekeriya Koç, “Çünkü yanında ben olmayacaktım. Sonraları ben de eşime eşlik edince birbirimizi motive ederek kilolarımızdan kurtulduk. Benim hedefim 100 kilo olmak. Eşimin hedefi ise 120 kiloya ulaşmak. İnşallah bunları başaracağız” diye konuştu.



“Altuna Hanım tekerlekli sandalyeden, Zekeriya Bey ise ilaçlarından kurtuldu”


Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Gülşah Yiğit, çiftin obezite merkezine 8 ay önce geldiğini belirterek, “İlk geldiklerinde Altuna Hanım ayaklarındaki sıkıntılar ve fazla kilolarından dolayı tekerlekli sandalye ile gidip geliyordu. Zekeriya Bey’in ise şeker, tansiyon, kolesterol gibi birçok hastalığı vardı. Çoklu ilaç kullanımı mevcuttu. Obezite merkezimizdeki toplu eğitimlerimize katıldılar. Sonrasında Zekeriya Bey azmetti ve 18 kilo verdi. Altuna Hanım da azmetti. Altuna Hanım’ın fiziksel aktivite açısından kısıtlılığı da vardı. Bu nedenle kendisi hiçbir şekilde karamsarlığa düşmedi ve evde Zekeriya Bey ona kancalar yaptı. Bu kancalar sayesinde kol hareketleri yaptı ve kilolarından kurtulmayı başardı. Altuna Hanım artık tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duymadan yürüyerek geliyor merkezimize. Zekeriya Bey de bütün ilaçlarından kurtuldu” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarım ve Orman Bakanlığı (OGM) personel alım ilanı | Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2019
    1. Tarım ve Orman Bakanlığı (OGM)..
    2. Ukrayna’daki doğal gaz patlamasında..
    3. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi..
    4. Bir haftada kaçakçılıktan 12 kişiye..
    5. Evinden esrar çıktı, "Ben içiciyim"..
    6. Dostluk kazandı
    7. Pakistan, Türkiye ile havacılıktaki iş..
    8. Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm..
    9. Başkan Özdoğan: "Tarihimiz şanlı..
    10. 36 yıl aradan sonra güneş yüzü gördü
    11. Meteorolojiden 6 ile yağış uyarısı
    12. Çocuk gelinin 3 aylık bebeği öldü
    13. Doğal gaz ithalatı haziranda azaldı
    14. Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3..
    15. TEMA’nın İzmir için başlattığı fidan..
    16. Mersin’de vaşak görüntülendi
    17. Kars’ta jandarma kaçak avcıları..
    18. Eğlence mekanlarında harcanacak sahte..
    19. Kanser hastası adamı karısı terk etti
    20. İzmir'de uyuşturucu operasyonu
    21. DEB SEN’den hakem kuruluna tepki
    22. Akfen Holding'den 5 bin adet fidan..
    23. Mücevherde hedef Amerika’ya yılda 1..
    24. KAYÜ Rektörü Karamustafa’dan ’30..
    25. Lokman Hekim Van Hastanesinde PES..
    26. CarrefourSA’da kırtasiye sepeti 67,5..
    27. Gıda sektörü, ‘döngüsel ekonomi’yi..
    28. Pepee TV’den izleme süresini ayarlama..
    29. Turgutlu Kent Konseyi ‘Kadına şiddete..
    30. Genç çift, düğünde pasta yerine Maraş..
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı