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Dünya Birbirlerine sallayıp duruyorlar! 'Bizi denemeyin, büyük zarar görürsünüz'
Dünya

Birbirlerine sallayıp duruyorlar! 'Bizi denemeyin, büyük zarar görürsünüz'

Yeniakit Publisher
2023-10-16 19:20:00 -
Birbirlerine sallayıp duruyorlar! 'Bizi denemeyin, büyük zarar görürsünüz'

İran ve İsrail arasındaki tartışma uzayıp giderken bölgede masum siviller can veriyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'daki Hizbullah’a ve İran'a uyarıda bulunarak, 'Bizi denemeyin, büyük zarar görürsünüz' dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Knesset’in (İsrail meclisi) açılış oturumunda konuştu. Netanyahu, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaları karanlık ile aydınlık arasındaki savaşa benzeterek, "Aradan 75 yıl geçmesine rağmen bağımsızlık savaşı sona ermedi" dedi.

"Kazanacağız, çünkü buradaki varlığımız tehlikede" ifadelerini kullanan Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'deki başlattığı sürpriz saldırıdan ders alındığını aktararak, "Meydana gelen felaketin nedenleri araştırılacak ve sonuç çıkarmaya başladık" dedi.

Dünyayı Hamas'ı yenmek için birleşmeye çağıran Netanyahu, Lübnan'daki Hizbullah’a ve İran'a sert uyarıda bulunarak, "Bizi denemeyin, büyük zarar görürsünüz” dedi.

Siyonist kafa niyetini ortaya döktü

Ülkede kurulan savaş kabinesini dışardan destekleyeceğini söyleyen Lapid, İsrail'in Hamas'ın kökünü kurutacağına dair söz vererek, "Bir terör grubunun yanında yaşamak imkansız" ifadelerini kullandı.

Özellikle Gazze sınır bölgesinde yaşayanlar için var olan gerçekliğin değişmesi gerektiğini vurgulayan Lapid, “Amacımız savaşı bitirip eski halimize dönmek değil. Amacımız savaşı kazanmak ve eskisinden daha iyi olmak. Amacımız bu meclis ile İsrail vatandaşları arasındaki güveni yeniden tesis etmek" dedi.
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Kaynak: İHA

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