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Medya Birbirlerine girdiler! Fatih Altaylı'dan İsmail Saymaz'a şok tepki
Medya

Birbirlerine girdiler! Fatih Altaylı'dan İsmail Saymaz'a şok tepki

Yeniakit Publisher
2023-06-16 12:48:00 -
Birbirlerine girdiler! Fatih Altaylı'dan İsmail Saymaz'a şok tepki

Gazeteci Fatih Altaylı, katıldığı bir ödül töreninde, depremzedeleri hedef alarak, “Bizim yaptıklarımızı başkalarının yaptığını sandılar, sandıklardan onu anladık” herzesini yumurtlayan oyuncu bozuntusu Eda Ece’ye tepki gösteren meslektaşı İsmail Saymaz'a, “Pek çok kişinin içindeki, aklında duyguyu seslendirdi diye bir genç kızı linç edenler kervanına katılmak için acelen ne İsmail” diye çıkıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı, katıldığı bir ödül töreninde, depremzedeleri hedef alarak, “Bizim yaptıklarımızı başkalarının yaptığını sandılar, sandıklardan onu anladık” herzesini yumurtlayan oyuncu bozuntusu Eda Ece’ye tepki gösteren meslektaşı İsmail Saymaz'a, “Pek çok kişinin içindeki, aklında duyguyu seslendirdi diye bir genç kızı linç edenler kervanına katılmak için acelen ne İsmail” diye çıkıştı. 

Altaylı, kendi internet sitesinde kaleme aldığı yazıda, "Yeni kurban, yeni hedef Eda Ece isimli genç oyuncu. Neymiş, deprem bölgesine seçim sonuçları üzerinden sitem etmiş. İktidar mensuplarının kızmasını bir nebze olsa anlarım da, İsmail Saymaz gibilerin kızmasını hiç ama hiç anlamam. Sevgili İsmail, sen ve senin çevrende aynı hissi yaşayan başkaları yok muydu, seçimden sonra muhalif düşünceye sahip pek çok kişi aynı şeyleri hissedip söylemedi mi!" ifadelerini kullandı. 

Altaylı, "Pek çok kişinin içindeki, aklında duyguyu seslendirdi diye bir genç kızı linç edenler kervanına katılmak için acelen ne İsmail" tepkisini gösterdi. 

 
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