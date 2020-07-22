Birbirlerine girdiler! Davutoğlu'na sert sözler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun “FETÖ ile organik bağı olduğu tescil edilmiş siyasetçiler FETÖ’nün siyasi ayaklarıdır. Mesela Hakan Şükür siyasi ayaktı. Başka milletvekilleri de vardı. Görevli olarak gelmişlerdi” sözlerine FETÖ soruşturması kapsamında Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan Hakan Şükür dün cevap vermişti.

Şükür, iddiaları kabul etmeyerek, "Ben hayatımda bu kadar gerizekalı bir ifade görmedim.. Ne siyasi ayağı küçük enişte? Bu ifadeleri şerefli inançlı bir insan söylemez.. Ben, hergün şikayet ettiğin partiden istifa ettim, sen kovuldun" ifadelerini kullanmış, video ile de yanıt vereceğini belirtmişti. Şükür, dün yayınladığı videoda, Davutoğlu'na sert tepki gösterdi.

"Kendinizi kurtarmak, üniversitenizi kurtarmak için konuşuyorsunuz"

Şükür, "Davutoğlu'na bir şey söylemem doğru olmaz. O okumuş mürekkep yalamış, profesör. Kendine ait fikirleriyle hareket edebilseydi belki -geçmişte yaptıklarını bugün şikayet olarak söylüyor, kendi dönemlerine ait şeyler- bunları yapmazdı, ama ben kendime ait düşüncelerle orada oldum. İki kelam bir şey bilsem, bir şey görsem bunu anlatmaktan imtina etmem Sayın Davutoğlu. Ama siz kendinizi kurtarmak, üniversitenizi kurtarmak için konuşuyorsunuz. 'Siyasi ayağı' dediniz kendinizi ifşa ettiniz, ben kimsenin ayağı değilim. Benim ayaklarım senelerce bu unvanımı bu kariyerimi sizin siyasetiniz de kullanmak için yapmadım bu kariyeri ben tırnaklarımla kazıyarak yaptım." dedi.

"Siz neyin ayağısınız bilmiyorum"

"Sayın Davutoğlu şöyle bir ifade kullandı diyor ki, 'Terör ile ilgili defter açılırsa bir çok kişi insan yüzüne çıkamaz...' Kim bu insan yüzüne çıkamayanlar? Ben insan yüzüne çıkabilirim. Kimden neyi saklıyorsunuz? Benim isimim üzerinden elinizi çekin. Siyaset yapmayın. Siz neyin ayağısınız bilmiyorum! Ama ben ayaklarımla bu kafamla kalbimle hem Milli takıma hemde oynadığım takımlara iyi kötü hizmet ettim. Allah'a çok şükür o altına pisletmişlerin söylediği şeylerin hiç birinde yokum. Alın terimle mücadele ettim." iddialarında bulunan Şükür, "Siyasi ayak sözü; kendimi hiç bir zaman siyasetçi olarak görmedim. Nasıl siyasete girdiğimi daha önce anlattım. Siyasi ayağı birilerine zarar vermek için beni kullanıp, kamuoyunda gündeme gelip bir taraflara vurmaya çalışıyorsunuz siz berabersiniz ben değil ben sizle beraber hiç olmadım gönlüm sizle hiç olmadı." diye konuştu.

Şükür, Davutoğlu'na tepkisini şöyle sürdürdü:

"Ben sizin bu açıklamalarınızı inanın anlayamadım yani. Başbakan olarak 6 ay sonra alınmış kovulmuş bir insan olarak ne anlatmaya çalışıyorsunuz ben anlayamadım yani. Üniversiteniz kapandığında mı aklınıza geldi? 15 tane üniversite okul kapandığında başbakandınız."