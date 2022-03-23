Birbirlerine girdiler! CHP'ye ses çıkartmayan Meral Akşener, Ümit Özdağ'ı çıldırttı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ortağı CHP'lilerin ve kendi milletvekili küfürbaz Lütfü Türkkan'ın Suriyeli göçmenlere yönelik hakaretlerigündemdeki yerini korurken, partisinin grup toplantısında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı, "Adeta yabancı düşmanlığını körükleyen, bir ortaçağ kafası var." sözleri ile eleştirdi.

Suriyeli düşmanlığı ile birbirlerine girdiler

Akşener'in sözlerine kızan Suriyelilere yönelik ırkçı söylemlerin sahibi Ümit Özdağ, Akşener'i çok sert ifadelerle eleştirdi.

"Meral Akşener TBMM'de yaptığı konuşmasında çok ağır sözlerle Zafer Partisi'ne saldırdı." diyen Özdağ, "Zafer Partisi'ni ortaçağ kafasına sahip olmakla suçladı. Zafer Partisi sığınmacılara karşı ayrıştırıcı bir dil kullanıyormuş ve kirli bir zihniyeti temsil ediyormuş. Vicdansız olup sığınmacılara sövmekle suçlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

'Ortaçağ kafalılar FETÖ gibi örgütlerle işbirliği yapanlardır'

Zafer Partisi'nin Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi bir parti olduğunu öne süren Ümit Özdağ, Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti'yi "Zafer Partisi, İYİ Parti gibi Türkiye Cumhuriyeti'ne, Atatürk'e, 1924 Anayasası'na ve 1921 Anayasası'na saldırıp, HDP-PKK ile DEVA Partisi ile Gelecek Partisi ile özetle hürriyet ve ihtilaf geleneği ile bir araya gelip imza atacak bir parti değildir." dedi.

Özdağ, Meral Akşener'in FETÖ ile işbirliği yaptığını söyleyerek, şöyle devam etti:

Ortaçağ kafasına sahip olanlar FETÖ gibi terör örgütleri ile utanmadan Türk milliyetçiliğine karşı işbirliği yapabilenlerdir.

Lütfü Türkkan ne demişti?

Ümit Özdağ'ı, Suriyelilere yönelik ayrımcı ifadeleri sebebiyle eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinden milletvekili olan Lütfü Türkkan, Suriyeliler için şunları söylemişti:

Buradan Saray yönetimine de söylüyorum. Türkiye'nin geleceğini daha fazla çalmaya, elini kolunu sallayarak adeta işgalciden farksız olan Suriyelilerin kalmasına izin vermeyeceğiz. İlk seçimde Saray'ın yönetimi ile birlikte Suriyeliler de kendi ülkelerine gidecekler. Şimdiden hazırlık yapmalarını tavsiye ediyoruz.