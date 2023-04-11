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Dünya Birbirinizi yiyin! İsrail Netanyahu'ya karşı ayaklandı
Dünya

Birbirinizi yiyin! İsrail Netanyahu'ya karşı ayaklandı

Yeniakit Publisher
2023-04-11 08:26:00 -
Birbirinizi yiyin! İsrail Netanyahu'ya karşı ayaklandı

Tel Aviv ve Hayfa kentlerinde toplanan yüzlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu'nun dün akşam basın toplantısında "yaşanan son olaylardan muhalefeti sorumlu tutması" üzerine protesto düzenledi.

Tel Aviv'in ana arterlerinden Ayalon Otoyolu'nu trafiğe kapatan gruplarla polis arasında arbede yaşandı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, göstericilerden polis aleyhinde "Mescid-i Aksa'da ne yaptınız?" şeklinde slogan atılması dikkati çekti.

Haaretz gazetesi, protestoculardan 8 kişinin gözaltına alındığını yazarken, polis tarafından yapılan açıklamada, Tel Aviv'deki gösteride iki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Polisin yasa dışı olduğunu ilan ettiği gösteriye karşı müdahalesi sırasında göstericiler, "yasadışı gösteri diye bir şey yok" diyerek protestolarına devam etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam, tartışmalı yargı düzenlemesi ve ülkedeki son güvenlik durumuna ilişkin İsrail ordusunun Tel Aviv’deki merkezinde yaptığı açıklamada, daha önce görevden aldığı Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevine devam edeceğini duyurdu.
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Netanyahu, İsrail'in bir terör dalgasıyla karşı karşıya olduğunu, önceki hükümet döneminde de birçok olayın yaşandığını söyledi.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta açıkladığı "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını sağlayan düzenlemeler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurmuştu.

Erteleme kararına rağmen geri adım atmayan Netanyahu hükümeti, tartışmalı düzenlemeyi mayıs başında yeniden Meclis'e getireceğini ifade etmişti.

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