Birbirinden ilginç özellikler! Türkiye'nin ilk lityum pilli aracı geliyor

Yeni Akit Ankara

BİFAŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Karavan Show Eurasia, 150’nin üzerinde firma ve 250’yi aşkın markanın katılımıyla 19 Ekim’de kapılarını açıyor. 23 Ekim’e kadar sürecek fuar çok özel ve önemli bir misafiri, Türkiye’nin ilk lityum pilli aracı Joyce One’ı da konuk edecek.

Türkiye’nin ilk lityum pilli aracı Joyce One

Türkiye’de ilk defa Karavan Show Eurasia’da sergilenecek olan ve Türkiye’nin ilk lityum pilli aracı Joyce One büyük dikkat çekecek. Birbirinden önemli ve ilklerin aracı olan Joyce One, elektrikli motor, yüzde yüz geri dönüştürülebilir malzemeler ve taşınabilir lityum ion pile sahip bir otomobil. Joyce One istenilen her yerde şarj edilebiliyor ve demonte yapısıyla herhangi bir şarj istasyonuna bağlı kalmıyor. Dünyanın mutluluğu, ı̇yiliği ve sürdürülebilirliği ı̇çin yeni nesil teknoloji ile doğayla barışık ulaşım alternatifleri geliştirdiklerini söyleyen Joyce Teknoloji CEO'su Eren Efe Erkan, “Teknolojik ilerlemenin oldukça hızlı olduğu günümüzde daha iyi bir dünya için değişime hızlı adapte olabilen, sosyal sorumluluk içeren, temiz teknolojilere, doğa ile barışık ürünlere ve sürdürülebilir yaşama daha çok saygı duyan değerlere önem veriyoruz. Sanayi devriminden bu yana fosil yakıtların kullanımındaki artış, insanlığın çevreye verdiği zararların başında geliyor. Fosil yakıt kullanımıyla atmosfere salınan sera gazı yoğunluğunun giderek artması, gezegenin daha fazla ısınmasına neden olurken, küresel sıcaklık artışı da canlı türleri için oldukça tehlike arz eden iklim değişikliğini beraberinde getiriyor. ‘Daha Temiz Bir Dünya’ sloganıyla çıktığımız bu yolda insanlığın doğrudan ve dolaylı olarak ekosistemin dengesini bozarak çevresine verdiği bu zararların onarımına katkı sağlayacak fikirler geliştiriyoruz” diye konuştu.

Tasarım, yazılık ve üretimin tamamı Türk mühendislerinden

Joyce Teknoloji olarak tasarım, yazılım ve üretimde tamamı Türk mühendislerinden oluşan bir ekiple hizmet verdiklerini kaydeden Eren Efe Erkan, elektrikli motor konusunda yerli üretimle dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini vurguladı. Erkan, şu bilgileri verdi: “Tek kişilik elektrikli şehir ı̇çi aracı Joyce One, çevreci ve teknolojik yöntemlerin entegrasyonu ile şehir içi ulaşımda maliyetleri miminize ederken, geçmişten getirdiği ruh ile sizi tutkulu bir yolculuğa çıkarıyor. Şasede kullanılan dayanıklı çelik iskelet ve sekiz adet bağımsız süspansiyon ile Joyce One sürücülerine konforlu seyahat imkanı sunuyor. Dört hidrolik disk fren sistemi ile ani müdahalelerde hızlı reaksiyon gösteriyor. Polyester fiberglass gövde uzun ömürlüdür ve deformasyonlara karşı hızlı onarım imkanını beraberinde getiriyor. 1200 watt 72V DC 20A IP54 motoru herhangi bir açıdan katı cisimlerin temasına ve su sıçramalarına karşı tam korumalıdır. Joyce mühendis ekibinin tasarladığı batarya paketi kışlık ve periyodik bakımlarda kullanıcılara sorunsuz bir deneyim sunar. Joyce taşınabilir batarya deşarj durumlarında istediğiniz her yerde şarj edilebilir ve demonte yapısıyla herhangi bir şarj istasyonuna bağımlı kalmak zorunda bırakmaz. Joyce One %90 oranında verimli elektrik motoru ile her türlü eğim-le baş edebilecek performansı gösterir. 2900 mAh Lityum Ion hücrelerden oluşan Joyce batarya paketi 84 V’luk maksimum gerilim ile 75 km’lik menzil sunar”