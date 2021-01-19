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Dünya Biraz önce başladılar! Afrika ülkeleri tedirgin
Dünya

Biraz önce başladılar! Afrika ülkeleri tedirgin

Cezayir ordusu, Fas sınırı yakınındaki Tenduf bölgesinde askeri tatbikat düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 15:55:00 - 2021-01-19 16:10:44
Biraz önce başladılar! Afrika ülkeleri tedirgin

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kararlılık 2021" isimli tatbikatta gerçek mermilerin kullanıldığı bildirildi.

Tatbikata gözlem uçakları, hava birlikleri ve farklı kuvvetlerden kara birliklerinin katıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genelkurmay Başkanı Said Şangariha, özellikle bölgedeki istikrarsız durum göz önüne alındığında ordunun ülkesini koruma görevini hakkıyla yapması gerektiğini belirtti.

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